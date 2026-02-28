為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    驚喜！鹿港外海驚見台灣白海豚跳舞 瀕臨絕種估剩不到50隻

    2026/02/28 11:56 記者劉曉欣／彰化報導
    瀕臨絕種的台灣白海豚，國內只剩下約50隻。（鄭武郎提供）

    瀕臨絕種的台灣白海豚，國內只剩下約50隻。（鄭武郎提供）

    真是太幸運！有民眾在彰化鹿港外海，用肉眼就看到白海豚在跳舞，在海面上跳躍，連民眾都覺得真是運氣太好。彰化縣環保聯盟主任吳慧君表示，白海豚推估全台剩下不到50隻，因為白海豚喜歡在桃園到台南一帶的西部近海出沒，確實有機會在鹿港外海可以看到白海豚。

    吳慧君指出，白海豚因為食物關係，都不會游太遠，在台灣的西部近海，也就是桃園到台南一帶，都會有漁民或是釣友，都會在外海看到白海豚。但白海豚也因為在近海生活，容易受到漁業、工廠或是開發行為的干擾，目前推估全台不到50隻，也列入台灣瀕臨絕種野生動物，需要大家的共同保護。

    由於台灣白海豚會隨著年齡而有體色變化，幼豚是灰黑色，青少年時期則是又灰又白的花花配色，壯年時期則近乎全白，但在游動時因血液循環加速，擴張微血管透過白皙皮膚，反而會帶有浪漫的粉紅色，更令人覺得驚豔與幸運。

    鹿港外海驚見白海豚，讓民眾大喊幸運。（thread dolphin_05.29提供）

    鹿港外海驚見白海豚，讓民眾大喊幸運。（thread dolphin_05.29提供）

    鹿港外海驚見白海豚在跳舞，令人驚豔。（thread dolphin_05.29提供）

    鹿港外海驚見白海豚在跳舞，令人驚豔。（thread dolphin_05.29提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播