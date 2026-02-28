驚喜！鹿港外海驚見台灣白海豚跳舞 瀕臨絕種估剩不到50隻

瀕臨絕種的台灣白海豚，國內只剩下約50隻。（鄭武郎提供）

真是太幸運！有民眾在彰化鹿港外海，用肉眼就看到白海豚在跳舞，在海面上跳躍，連民眾都覺得真是運氣太好。彰化縣環保聯盟主任吳慧君表示，白海豚推估全台剩下不到50隻，因為白海豚喜歡在桃園到台南一帶的西部近海出沒，確實有機會在鹿港外海可以看到白海豚。

吳慧君指出，白海豚因為食物關係，都不會游太遠，在台灣的西部近海，也就是桃園到台南一帶，都會有漁民或是釣友，都會在外海看到白海豚。但白海豚也因為在近海生活，容易受到漁業、工廠或是開發行為的干擾，目前推估全台不到50隻，也列入台灣瀕臨絕種野生動物，需要大家的共同保護。

由於台灣白海豚會隨著年齡而有體色變化，幼豚是灰黑色，青少年時期則是又灰又白的花花配色，壯年時期則近乎全白，但在游動時因血液循環加速，擴張微血管透過白皙皮膚，反而會帶有浪漫的粉紅色，更令人覺得驚豔與幸運。

鹿港外海驚見白海豚，讓民眾大喊幸運。（thread dolphin_05.29提供）

鹿港外海驚見白海豚在跳舞，令人驚豔。（thread dolphin_05.29提供）

