    會發光的台灣之心 埔里森林逐燈祭登場

    2026/02/28 11:18 記者張協昇／南投報導
    南投埔里森林逐燈祭27日晚間登場，讓民眾在光影之中感受最有森林氛圍的燈會活動。（埔里鎮公所提供）

    南投埔里森林逐燈祭，昨（27日）晚於台灣地理中心碑開幕，持續至3月8日結束，今年逐燈祭以「閃耀・台灣之心」為主題，主燈「眾心之聚」設於中心碑三角點，以竹構結合紅色光影環繞「台灣之心」，象徵鎮民凝聚的力量與熱情，鎮長廖志城邀請民眾走進「會發光的山林」，慢慢走、慢慢看，在光影之中感受最有森林氛圍的燈會活動。

    埔里鎮公所指出，森林逐燈祭已邁入第7年，今年持續以友善環境、守護文化與自然等核心理念，邀請居民共創造屬於埔里人的燈會。各燈區大量運用森林元素，包括樹木、土壤等天然素材，並啟用紫光系統及環保材質，活動結束後還給森林乾淨面貌。

    例如廖珮如老師創作的「蝶映埔里」燈區，以埔里引以為傲的蝴蝶生態為主題，結合社區與孩子的創意，呈現家鄉的自然樣貌；「下雨的雲與開出的花」燈區，則是擅長陶藝創作的黃筠筑老師，以雲與花為意象，將燈光化作落在土地上的雨水，描繪生命在雨水滋養中慢慢生長。

    現場也設置敲鐘區，讓民眾在台灣的中心敲鐘許願，當鐘聲在森林裡迴盪，也把祝福傳遞給小鎮，還能透過自拍凸透鏡，居高臨下與埔里夜景一起入鏡。

    鎮長廖志城表示，埔里森林逐燈祭不僅是一場燈會，更是一場屬於地方的共創活動，讓埔里人集體敘說故事，感謝日月潭國家風景區管理處的支持與協力，讓今年逐燈祭回到台灣地理中心碑舉辦，再次展現埔里特色，歡迎民眾能透過步行方式走進森林，在光影中感受埔里的故事。

    南投埔里森林逐燈祭，透過光影呈現埔里的故事。（埔里鎮公所提供）

    南投埔里森林逐燈祭，大量運用森林元素，包括樹木、竹子、土壤等天然素材。（埔里鎮公所提供）

    南投埔里森林逐燈祭設置敲鐘區，讓民眾在台灣的中心敲鐘許願。（埔里鎮公所提供）

    南投埔里森林逐燈祭27日晚間開幕，由鎮長廖志城高舉火把，象徵火種從天而降點燈。（埔里鎮公所提供）

    南投埔里森林逐燈祭登場，鎮長廖志城邀請民眾慢慢走、慢慢看，在光影中感受埔里的故事。（埔里鎮公所提供）

