教育部推生命教育講座 86位講師分享逆境中重建人生價值

曾是學校棒球選手，卻因病而失去行動能力；遭逢車禍而四肢癱瘓；國家代表隊柔道選手卻因傷退場。為深化生命教育並引導學生建立正向價值觀，教育部推動「總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動」，邀請歷屆得主走入校園分享生命故事，每年自2月至11月透過講座與展演形式，讓學生從真實人生經驗中學習面對挫折、認識自我與培養責任感，去年辦理約200場次講座，由生命教育人才庫86位講師深入全台各級學校推廣。

生命教育講師許豈逢因車禍造成頸椎損傷、四肢癱瘓，胸部以下失去知覺，生活一度陷入低潮，但他自學資訊技能，投入公益資訊服務並屢獲獎項，曾擔任職訓局數位學習帶領與職災專線客服，獲頒身心障礙楷模「金鷹獎」，另也主持廣播節目分享生命故事，入圍廣播金鐘獎，並長期協助身障者職業重建，去年底赴新北市和平國小進行生命教育宣講，以親身經歷鼓勵學生珍惜生命、勇敢面對困境。

另一位講師徐瑋佑原為體育班棒球選手，國一時罹患橫斷性脊髓炎，導致頸部以下失去行動能力，一度失去人生方向，在家人支持與長期復健下，重新投入運動並在全國賽事中屢獲佳績，最終獲得總統教育獎肯定，目前就讀國立清華大學特殊教育學系，期盼未來成為協助身障者的教師或倡議者，他也在新北市碧華國小分享「突破限制達成目標」的歷程，鼓勵學生在逆境中重新定義人生價值。

講師汪天嵐來自經濟條件較為困苦的家庭，自小透過學校柔道隊培養專長，憑藉比賽獎學金改善家庭環境，並曾入選國家代表隊，然而在運動生涯高峰因傷退場，她轉而投入專業聽力師領域，將運動精神轉化為人生動力，她在台東縣馬蘭國小分享自身歷程，勉勵學生理解「台上一分鐘，台下十年功」，學習堅持與不放棄。

