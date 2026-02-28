圖書館耐震工程挖出歷史痕跡 疑96年前鳳山街役場遺跡

高雄鳳山曹公圖書分館進行耐震工程期間，意外浮現96年前鳳山街役場的建築本體。（翻攝臉書）

正進行耐震工程的高市鳳山曹公圖書分館疑似有早期建築痕跡露出，打狗文史再興會社推斷是96年前鳳山街役場遺跡，也是高雄各圖書分館中最老建物，疾呼審慎留存。

打狗會社說明，1920年台灣地方制度改正後，官方設鳳山街於鳳山核心區，郡役所及街役場街分布於此，1929年郡役所新廳舍完成後，街役場新廳舍也動工，二層樓高磚造建築1930落成。

二次大戰期間郡役所和街役場都倖免於戰火，戰後街役場則由高雄縣警察局進駐，後來警察局移至縣口路（今光遠路）衛生院舊址，原廳舍改由鳳山鎮公所進駐，1972改制成鳳山市公所，1980年代在既有結構外增加扶壁柱，中央加建成三樓。

2005該建築整修後改為鳳山市立中心圖書館，2014再次改造整修，重新開放為曹公分館；最初會社透過歷史圖像對照，發現館舍兩側量體開口吻合鳳山街役場形式，現因工程露出大門兩側被修改過的圓拱開口，更確定是1930年原物，令人驚奇的是，圓拱貼附三排黃色面磚，呈現出當代流行的建築材料特徵。

重生為圖書館的鳳山街役場，不僅是高雄最老的分館建築，撇除其他沿用庄役場的街役場案例，鳳山街役場應是台灣現存最古老的街役場建築，更別具意義。

會社指出，館方已請高市文化局文化資產中心協助，將邀委員勘查後再進一步動作，但鳳山街役場未有正式文化資產提報，擔心珍貴遺跡的未來凶多吉少，呼籲市府無論是否指定或登錄為文化資產，都應妥善維護此部位，才能不辜負它高雄之最，也是臺灣之最的身份，打造成鳳山古城的文化亮點。

高雄鳳山曹公圖書分館96年前的建築本體浮現，耐震工程暫時停止。（翻攝臉書）

