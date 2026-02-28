為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圖書館耐震工程挖出歷史痕跡 疑96年前鳳山街役場遺跡

    2026/02/28 10:50 記者王榮祥／高雄報導
    高雄鳳山曹公圖書分館進行耐震工程期間，意外浮現96年前鳳山街役場的建築本體。（翻攝臉書）

    高雄鳳山曹公圖書分館進行耐震工程期間，意外浮現96年前鳳山街役場的建築本體。（翻攝臉書）

    正進行耐震工程的高市鳳山曹公圖書分館疑似有早期建築痕跡露出，打狗文史再興會社推斷是96年前鳳山街役場遺跡，也是高雄各圖書分館中最老建物，疾呼審慎留存。

    打狗會社說明，1920年台灣地方制度改正後，官方設鳳山街於鳳山核心區，郡役所及街役場街分布於此，1929年郡役所新廳舍完成後，街役場新廳舍也動工，二層樓高磚造建築1930落成。

    二次大戰期間郡役所和街役場都倖免於戰火，戰後街役場則由高雄縣警察局進駐，後來警察局移至縣口路（今光遠路）衛生院舊址，原廳舍改由鳳山鎮公所進駐，1972改制成鳳山市公所，1980年代在既有結構外增加扶壁柱，中央加建成三樓。

    2005該建築整修後改為鳳山市立中心圖書館，2014再次改造整修，重新開放為曹公分館；最初會社透過歷史圖像對照，發現館舍兩側量體開口吻合鳳山街役場形式，現因工程露出大門兩側被修改過的圓拱開口，更確定是1930年原物，令人驚奇的是，圓拱貼附三排黃色面磚，呈現出當代流行的建築材料特徵。

    重生為圖書館的鳳山街役場，不僅是高雄最老的分館建築，撇除其他沿用庄役場的街役場案例，鳳山街役場應是台灣現存最古老的街役場建築，更別具意義。

    會社指出，館方已請高市文化局文化資產中心協助，將邀委員勘查後再進一步動作，但鳳山街役場未有正式文化資產提報，擔心珍貴遺跡的未來凶多吉少，呼籲市府無論是否指定或登錄為文化資產，都應妥善維護此部位，才能不辜負它高雄之最，也是臺灣之最的身份，打造成鳳山古城的文化亮點。

    高雄鳳山曹公圖書分館96年前的建築本體浮現，耐震工程暫時停止。（翻攝臉書）

    高雄鳳山曹公圖書分館96年前的建築本體浮現，耐震工程暫時停止。（翻攝臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播