澎湖烏崁靖海宮「健康菜菜龜」登場 點亮元宵乞龜熱潮

健康菜菜龜結合澎科大與澎湖監獄，今年以高麗菜為主題。（馬公市公所提供）

今年烏崁靖海宮「慶元宵」系列活動，今（2月28）日至3月8日舉行。馬公市長黃健忠、市民代表洪清騰與靖海宮主任委員洪清泉共同對外說明活動規劃。今年以烏崁高麗菜為主題，結合花燈工藝與傳統疊龜文化，呈現具地方特色的元宵慶典內容。

黃健忠表示，烏崁高麗菜長期以來品質穩定、口感清脆，是地方農業的重要代表作。此次以高麗菜為核心意象打造「最強健康菜菜龜」，由國立澎湖科技大學蔡孟君老師設計Q版造型，並結合法務部矯正署澎湖監獄花燈技術團隊製作藝術花燈龜首，讓農產意象與燈藝創作結合，展現跨域合作的成果。

請繼續往下閱讀...

廟方指出，除高麗菜主題藝術龜外，亦準備貝殼龜與米龜，延續疊龜文化傳統，象徵長壽、平安與健康。「慶元宵」自2月28日至3月8日，為期9天，期間設有大型夜市，每天下午4時起營業。每日下午2至6時、下午7至10時30分舉辦擲筊贈禮活動，贈品包含超大明蝦、大生蠔及發財金。每日晚間7時起辦理高麗菜及農產品擲筊活動，民眾須連續擲出3聖杯方可領取。

各項贈品每日限量供應，送完為止；持刮刮卡者享有優先排隊權。每日下午5時30分限量販售「高麗菜酸肉包」。宮內後殿臨水夫人設祈福專區，提供求姻緣、求好人緣及求子祈福服務。活動期間同步推動公益認捐專案。民眾每認捐新臺幣2000元，可獲贈限量版高麗菜造型布偶一隻，相關款項將專款專用於公益用途。

烏崁靖海宮今年元宵，推出健康菜菜龜。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法