為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖烏崁靖海宮「健康菜菜龜」登場 點亮元宵乞龜熱潮

    2026/02/28 10:12 記者劉禹慶／澎湖報導
    健康菜菜龜結合澎科大與澎湖監獄，今年以高麗菜為主題。（馬公市公所提供）

    健康菜菜龜結合澎科大與澎湖監獄，今年以高麗菜為主題。（馬公市公所提供）

    今年烏崁靖海宮「慶元宵」系列活動，今（2月28）日至3月8日舉行。馬公市長黃健忠、市民代表洪清騰與靖海宮主任委員洪清泉共同對外說明活動規劃。今年以烏崁高麗菜為主題，結合花燈工藝與傳統疊龜文化，呈現具地方特色的元宵慶典內容。

    黃健忠表示，烏崁高麗菜長期以來品質穩定、口感清脆，是地方農業的重要代表作。此次以高麗菜為核心意象打造「最強健康菜菜龜」，由國立澎湖科技大學蔡孟君老師設計Q版造型，並結合法務部矯正署澎湖監獄花燈技術團隊製作藝術花燈龜首，讓農產意象與燈藝創作結合，展現跨域合作的成果。

    廟方指出，除高麗菜主題藝術龜外，亦準備貝殼龜與米龜，延續疊龜文化傳統，象徵長壽、平安與健康。「慶元宵」自2月28日至3月8日，為期9天，期間設有大型夜市，每天下午4時起營業。每日下午2至6時、下午7至10時30分舉辦擲筊贈禮活動，贈品包含超大明蝦、大生蠔及發財金。每日晚間7時起辦理高麗菜及農產品擲筊活動，民眾須連續擲出3聖杯方可領取。

    各項贈品每日限量供應，送完為止；持刮刮卡者享有優先排隊權。每日下午5時30分限量販售「高麗菜酸肉包」。宮內後殿臨水夫人設祈福專區，提供求姻緣、求好人緣及求子祈福服務。活動期間同步推動公益認捐專案。民眾每認捐新臺幣2000元，可獲贈限量版高麗菜造型布偶一隻，相關款項將專款專用於公益用途。

    烏崁靖海宮今年元宵，推出健康菜菜龜。（馬公市公所提供）

    烏崁靖海宮今年元宵，推出健康菜菜龜。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播