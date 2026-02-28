為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從醜小鴨變小天鵝 新店受傷虎斑貓康復展開新生活

    2026/02/28 09:56 記者羅國嘉／新北報導
    小虎斑白貓悠閒地躺在主人懷中。（動保處提供）

    小虎斑白貓悠閒地躺在主人懷中。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處日前接獲通報，新店區復興路一處地下車庫內有隻小虎斑白貓疑似臉部受傷躲藏。動保處隨即派員救援，將牠送往毛寶貝醫療中心檢傷治療。經獸醫師檢查，小貓除眼睛輕微感染、鼻頭及下巴有擦挫傷外，其餘狀況正常。經點眼藥、清創、除蚤及驅除體內寄生蟲治療後已恢復健康，日前由住在新店的李小姐認養，順利找到溫暖新家。

    動保處醫療中心獸醫師指出，近日寒流來襲氣溫驟降，流浪貓常躲進地下室、車輛引擎蓋或車底取暖，容易因車輛啟動或高溫受傷。所幸這隻小虎斑貓相當機靈，躲進地下室小房間避開危險，減輕傷勢。經點藥、擦藥及口服藥物照護後，牠從毛髮髒亂、身形消瘦逐漸恢復元氣，模樣煥然一新。獸醫也發現牠身上有特別的「心形印記」，為牠增添幾分浪漫色彩。

    新店動物之家動保員表示，小貓剛入所時全身髒污、雙眼大小不一且有分泌物，鼻頭與下巴都有傷口，經打針與用藥治療才恢復健康。後來注意到牠身上的心形花紋，直呼是隻特別又幸運的小貓。李姓飼主則說，得知小貓曾受傷的經歷十分心疼，未來會細心照顧，避免牠再受傷，給牠一個安全溫暖的家。

    動保處呼籲，任何動物生命都值得珍惜，民眾若發現需救援的動物，可撥打1959動保專線或24小時通報電話（02-29596353）。動保處設有毛寶貝醫療中心，提供收容與醫療照護服務；另與數位發展部數位產業署合作建置「AI寵物認養媒合系統」，協助民眾配對合適寵物，讓更多毛寶貝找到幸福歸宿。

    小虎斑白貓剛救援回來等待檢傷中。（動保處提供）

    小虎斑白貓剛救援回來等待檢傷中。（動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播