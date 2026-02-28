從醜小鴨變小天鵝 新店受傷虎斑貓康復展開新生活

小虎斑白貓悠閒地躺在主人懷中。（動保處提供）

新北市動物保護防疫處日前接獲通報，新店區復興路一處地下車庫內有隻小虎斑白貓疑似臉部受傷躲藏。動保處隨即派員救援，將牠送往毛寶貝醫療中心檢傷治療。經獸醫師檢查，小貓除眼睛輕微感染、鼻頭及下巴有擦挫傷外，其餘狀況正常。經點眼藥、清創、除蚤及驅除體內寄生蟲治療後已恢復健康，日前由住在新店的李小姐認養，順利找到溫暖新家。

動保處醫療中心獸醫師指出，近日寒流來襲氣溫驟降，流浪貓常躲進地下室、車輛引擎蓋或車底取暖，容易因車輛啟動或高溫受傷。所幸這隻小虎斑貓相當機靈，躲進地下室小房間避開危險，減輕傷勢。經點藥、擦藥及口服藥物照護後，牠從毛髮髒亂、身形消瘦逐漸恢復元氣，模樣煥然一新。獸醫也發現牠身上有特別的「心形印記」，為牠增添幾分浪漫色彩。

新店動物之家動保員表示，小貓剛入所時全身髒污、雙眼大小不一且有分泌物，鼻頭與下巴都有傷口，經打針與用藥治療才恢復健康。後來注意到牠身上的心形花紋，直呼是隻特別又幸運的小貓。李姓飼主則說，得知小貓曾受傷的經歷十分心疼，未來會細心照顧，避免牠再受傷，給牠一個安全溫暖的家。

動保處呼籲，任何動物生命都值得珍惜，民眾若發現需救援的動物，可撥打1959動保專線或24小時通報電話（02-29596353）。動保處設有毛寶貝醫療中心，提供收容與醫療照護服務；另與數位發展部數位產業署合作建置「AI寵物認養媒合系統」，協助民眾配對合適寵物，讓更多毛寶貝找到幸福歸宿。

小虎斑白貓剛救援回來等待檢傷中。（動保處提供）

