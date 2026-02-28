為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗藍莓3月進入「紫色產季」 苗縣府：品質不輸進口

    2026/02/28 10:00 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣藍莓3月將進入產季，苗栗縣政府農業處指出，藍莓品質不輸給進口果品。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府推動農業轉型，縣內目前有約20名農友投入藍莓栽植，將高附加價值的藍莓，打造為在地新興亮點；苗栗縣政府農業處指出，透過「智慧溫室」與「環控技術」的導入，苗栗藍莓產能穩定，3月迎來「紫色產季」，正式搶占鮮果市場，讓消費者品嘗到最新鮮的在地果實，且品質不輸進口藍莓。

    苗縣府農業處指出，台灣過去高度仰賴進口藍莓，每年進口量逾3000公噸，但遠洋航程需在六、七分熟時採收，風味與甜度因此受限；而在地藍莓具備「樹頭鮮」優勢，農友能待果實全熟、果粉最飽滿時摘採。這種「零時差鮮採」保留了完整營養與清脆口感，也象徵苗栗農業從量化競爭轉向高品質的「紫色經濟」。

    農業處長陳樹義表示，目前全縣藍莓種植面積約4.4公頃，3月苗栗藍莓產季現正起跑，縣府誠摯邀請全國民眾以實際行動支持在地小農，品嘗這份來自苗栗土地、最鮮甜純粹的紫色寶石。

    苗縣府農業處指出，目前也結合「豐味苗栗」品牌制度，建立品質認證與品牌識別，協助農民從生產端無縫對接市場。未來更計畫深化分級制度，除了進駐百貨超市，也積極開拓企業ESG認購通路，提供具備社會責任與健康價值的伴手禮新選擇。

