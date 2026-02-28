守護小寶貝！白沙屯媽祖祈福奶嘴3/8發放 5000顆限量結緣

守護小寶貝！白沙屯媽祖「祈福奶嘴」連發7年 5000 顆限量結緣。（駱調彬提供）

白沙屯媽祖的慈悲守護不僅在進香路上，更延伸到下一代的成長過程中！白沙屯媽祖沙鹿聯誼會從2020年開始有感於信眾對於媽祖婆的熱情組織開始製作媽祖奶嘴免費結緣，今年5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴將於苗栗縣通霄鎮白東里2鄰8號（白沙屯拱天宮香客餐廳大樓門口）發放，時間為3月8日早上8點至上午10點，發完即提前結束。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬表示，過去6年來，這款印有白沙屯媽祖圖樣的專屬奶嘴極受家長青睞，年都吸引全台信眾在發放當天ㄧ大早就前來拱天宮後方的香客餐廳大樓門口領取，把白沙屯媽祖婆給小寶貝的祝福與愛帶回家，好讓小寶貝能平平安安的長大。

駱調彬提醒，領取奶白沙屯媽祖「祈福奶嘴」資格為憑孕婦健康手冊領取。（空白手冊不給予領取），手冊內領取日期必須在2024年至2026年間方為有效，活動現場憑冊領取，每人限領一個。

