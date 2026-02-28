為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    守護小寶貝！白沙屯媽祖祈福奶嘴3/8發放 5000顆限量結緣

    2026/02/28 09:58 記者蔡政珉／苗栗報導
    守護小寶貝！白沙屯媽祖「祈福奶嘴」連發7年 5000 顆限量結緣。（駱調彬提供）

    守護小寶貝！白沙屯媽祖「祈福奶嘴」連發7年 5000 顆限量結緣。（駱調彬提供）

    白沙屯媽祖的慈悲守護不僅在進香路上，更延伸到下一代的成長過程中！白沙屯媽祖沙鹿聯誼會從2020年開始有感於信眾對於媽祖婆的熱情組織開始製作媽祖奶嘴免費結緣，今年5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴將於苗栗縣通霄鎮白東里2鄰8號（白沙屯拱天宮香客餐廳大樓門口）發放，時間為3月8日早上8點至上午10點，發完即提前結束。

    白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬表示，過去6年來，這款印有白沙屯媽祖圖樣的專屬奶嘴極受家長青睞，年都吸引全台信眾在發放當天ㄧ大早就前來拱天宮後方的香客餐廳大樓門口領取，把白沙屯媽祖婆給小寶貝的祝福與愛帶回家，好讓小寶貝能平平安安的長大。

    駱調彬提醒，領取奶白沙屯媽祖「祈福奶嘴」資格為憑孕婦健康手冊領取。（空白手冊不給予領取），手冊內領取日期必須在2024年至2026年間方為有效，活動現場憑冊領取，每人限領一個。

    守護小寶貝！白沙屯媽祖「祈福奶嘴」連發7年 5000 顆限量結緣。（駱調彬提供）

    守護小寶貝！白沙屯媽祖「祈福奶嘴」連發7年 5000 顆限量結緣。（駱調彬提供）

    守護小寶貝！白沙屯媽祖「祈福奶嘴」連發7年 5000 顆限量結緣。（駱調彬提供）

    守護小寶貝！白沙屯媽祖「祈福奶嘴」連發7年 5000 顆限量結緣。（駱調彬提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播