國道、省道都湧現車潮！ 注意匝道封閉、高乘載管制

228連續假期國道管制措施。（高公局提供）

今天是228連續假期第二天，交通部高速公路局和公路局說明，國道和省道車潮都湧現，注意易塞車路段，並提醒今天有匝道封閉和高乘載管制。

高速公路局說明，今天相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

交通部公路局也說明，預估下午省道易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向及仁德系統東向、主要幹道台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等路段將出現短暫車流。

公路局建議，用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。公路局也已請客運業者在連假期間籌備充足運能、推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

高公局預估今天國道中區北向路況。（高公局提供）

高公局預估今天國道中區南向路況。（高公局提供）

高公局預估今天國道北區北向路況。（高公局提供）

高公局預估今天國道北區南向路況。（高公局提供）

高公局預估今天國道南區北向路況。（高公局提供）

高公局預估今天國道南區南向路況。（高公局提供）

