退伍不退志！結束13年軍旅生涯轉戰烘焙 蔡長庭靠840小時訓練圓創業夢

蔡長庭卸下13年軍袍後，透過勞發署840小時的職前訓練課程，成功在雲林創業開店，現已逐漸穩定客源。（圖由勞發署雲嘉南分署提供）

曾任職業軍人的蔡長庭，為追求不同人生規畫及兼顧家庭，卸下13年的軍袍轉換跑道，進而參加勞發署雲嘉南分署開辦「在地點心與創意伴手禮班」職前訓練課程，透過專業業師教導烘焙技術及產品開發，如今蔡長庭已結訓在雲林科技大學周邊成立店鋪。他表示，成功轉型已為自己職涯開啟新篇章。

蔡長庭表示，家中孩子增加，為兼顧家庭生活與事業，萌生轉職創業想法，因此在衡量下選擇退伍，卸下長達13年的軍旅生活，也因為在軍中培養出高度紀律與執行力，成為轉職挑戰的重要基礎，於是報名參加雲嘉南分署「在地點心與創意伴手禮班」，從頭學起。

蔡長庭指出，從烘焙新手從頭學起，想來艱辛，訓練課程時數達840小時，由講師教導產業概論與職業素養、商業經營、食品安全衛生等，再由業界實務講師教導多項烘焙實作技術，甚至節慶產品及在地食材應用，不斷反覆實作建立穩定技術基礎，最後終於取得中式麵食與烘焙食品（餅乾類、麵包類）丙級技術士證照。

蔡長庭表示，他利用所學，花費2個月完成籌備並開店，順利創立「日夜吐司舖」，主打熱壓吐司與手工新鮮吐司，目前已逐步穩定客源，他也認為完整的課程，有助於創業時縮短撞牆期。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署自辦職前訓練課程貼近產業需求，第2期職前訓練現正受理報名，報名截止日為3月17日、20日甄試，預計4月15日開課，課程涵蓋14職類，招收逾300個名額，有意願者可把握機會開拓職涯新方向。

