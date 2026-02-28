為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    武陵櫻花仍盛開！賞花、觀魚、看展三重享受一次滿足

    2026/02/28 09:34 記者蔡政珉／苗栗報導
    櫻花鉤吻鮭生態中心有一座以模擬高山溪流環境打造大型生態魚缸。（雪管處提供）

    櫻花鉤吻鮭生態中心有一座以模擬高山溪流環境打造大型生態魚缸。（雪管處提供）

    武陵櫻花在國內遠近馳名，常吸引大批賞櫻人潮，雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）指出，武陵遊憩區櫻花目前仍持續盛開；另外，櫻花鉤吻鮭生態中心有一座以模擬高山溪流環境打造大型生態魚缸，重現七家灣溪清澈水域與礫石河床樣貌；武陵遊客中心二樓的「藝啟武陵」藝廊正展出油畫暨攝影展，讓遊客賞花、觀魚、看展三重享受一次滿足。

    雪管處表示，武陵遊憩區內粉色的昭和櫻、紅粉佳人及白色的霧社櫻接續驚艷登場，將一直持續到3月中旬武陵櫻花季的交通管制雖然將於3月1日結束，但為避免山區車潮壅塞，仍建議民眾多加利用大眾運輸工具前往賞花，親近高山春色。

    除了漫步於「櫻吹雪」的粉紅浪漫中，武陵更是「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭的故鄉。雪管處強調，除櫻花鉤吻鮭生態中心方便遊客近距離觀察台灣櫻花鉤吻鮭悠游其間身影，並透過展示與解說，深入了解多年來復育與棲地保護成果，更有機會觀賞鮭魚回溯畫面。遊客在七家灣溪沿線的觀魚台、兆豐橋、武陵吊橋等地點，也有機會實際觀察櫻花鉤吻鮭身影。

    雪管處也表示，武陵遊客中心二樓的「藝啟武陵」藝廊，現正展出「這些年那些年~我們武陵的故事」油畫暨攝影展，以藝術視角呈現武陵不同時期的山林風貌與人文記憶，將於3月12日及3月19日下午2點各辦理一場藝文生態講座。

    武陵櫻花仍盛開。（雪管處提供）

    武陵櫻花仍盛開。（雪管處提供）

    武陵櫻花仍盛開，賞花、觀魚、看展三重享受一次滿足。（雪管處提供）

    武陵櫻花仍盛開，賞花、觀魚、看展三重享受一次滿足。（雪管處提供）

