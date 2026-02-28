為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北家庭創客日49場免費親子共作課程 3/4開放線上報名

    2026/02/28 10:12 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局長張明文表示，教育局推動創客教育12年，受到親子歡迎的「新北家庭創客日（Family Maker Day）」活動開跑，4至5月間將辦理49場免費親子共作課程。圖為過往課程情形。（新北市教育局提供）

    AI時代，科技如何學以致用？新北市教育局長張明文表示，教育局推動創客教育12年，受到親子歡迎的「新北家庭創客日（Family Maker Day）」活動開跑，4至5月間將辦理49場免費親子共作課程，主題多元，涵蓋3D列印、木作、簡易機械、AI應用與永續材料等，邀請家長和孩子一起把創意、永續與手作溫度做成看得見、帶得走的作品，將於3月4日上午10點開放線上報名。

    教育局介紹，今年創客日課程多元，例如有德音國小將帶領親子製作原木筷並雷射刻名，體會手作溫度也學會珍惜資源；蘆洲國中結合在地宮廟文化打造「文化扭蛋機」，把家鄉故事變成創作靈感；金山高中以3D列印完成多肉盆栽並選用可分解材料，讓科技融入永續生活；此外，多數課程結合AI協作、程式與設計應用，讓孩子在科技輔助下改善作品。

    金龍國小教師劉嘉嘉、德音國小教師蕭景隆分享，AI讓傳統工藝的流程更容易理解，原本在教室較難操作的創作，也能讓孩子安心動手嘗試，而在家長陪伴下，親子共作能讓學習更紮實，讓孩子學習的時光，成為家庭珍貴的共同記憶。

    教育局說，「創客日」將於3月4日上午10點開放線上報名，至3月12日下午3點截止；錄取名單預計於3月27日上午11點前公告於各承辦學校網站及新北市技職教育資源網，活動場次於4月11日、4月18日、4月25日、5月9日、5月16日上午限量登場，全程免費、名額有限，詳細資訊可至新北市技職教育資源網（https://tve.ntpc.edu.tw/）及「新北創客漾」粉專查詢。

