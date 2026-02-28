為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應新住民人數增加 教育部推動大學性平課程跨文化多語化

    2026/02/28 09:53 記者林曉雲／台北報導
    教育部推動大學性平課程跨文化，文藻外大邀請泰籍人士分享泰國多元性別社會。（教育部提供）

    隨著新住民與移工人口持續成長，性別平等教育也走向跨文化與多語化發展。教育部補助大專校院推動性別平等教育課程創新，文藻外語大學結合語言專業，研發印尼語、泰語及越南語雙語繪本與多語影音教材，將性平教育帶入新住民與移工社群，打造跨文化性別教育新典範。

    根據內政部統計至2024年中，台灣婚姻移民（外籍、中國、港澳配偶）人數約60 萬人，新二代人口推估超過40 萬人，新住民家庭人口約100萬人，占總人口比例近一成， 是第5大族群，主要來自中港澳、越南、印尼、泰國及菲律賓等國，已深度參與教育與社會生活；另移工人數超過81萬人，多來自越南、印尼、菲律賓與泰國等國家，顯示多語與跨文化教育需求日益提升。

    教育部學特司科長林沛雨表示，自2022年至2025年推動「性別平等教育課程教學開發及推動策略研究計畫」，鼓勵大學依專業特色發展創新教材。文藻外語大學以跨語言與跨文化為核心，透過繪本創作、翻譯實作與影音宣導，逐步建立多語性平教育推動模式，展現高教實踐社會責任成果。

    文藻外大以印尼文與中文雙語繪本為主軸，採行動研究模式，引導學生創作性別議題教材並應用於新住民子女教學現場，學生在性別刻板印象反思與女性自主意識理解上明顯提升，後拓展至泰文雙語繪本翻譯與宣導短片製作，透過焦點訪談納入移工在台面臨的性平議題，並上架YouTube平台推廣，提升社會觸及，接續深化越南文雙語教材，透過前後測與質性回饋分析，證實雙語教材有助提升學生對新住民女性處境的理解與同理能力，再進一步製作印尼語、泰語與越南語性平宣導影片，由學生組成宣導團隊走入校園與高雄新住民會館推廣，擴大社區影響力。

    林沛雨說明，性別平等教育須結合研究、課程與社會實踐，透過多語教材與數位平台推廣，不僅突破教學場域限制，也讓不同文化背景族群能在尊重與平等的環境中安心發展。

    教育部推動大學性平課程跨文化，文藻外大研發印尼語、泰語及越南語雙語繪本與多語影音教材。（教育部提供）

