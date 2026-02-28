塞車惡夢不要來！彰化和美大橋引道施工 替代道路塞車有解了

和美大橋為了進行和美端引道施工，造成替代道路大塞車。（賴清美提供）

真是塞車塞到太誇張了！彰化縣議員賴清美表示，和美大橋為了進行和美端引道施工，造成替代道路大塞車，不只是上下班尖峰時間塞，只有半夜才沒有塞車。目前相關單位會勘後決定，先調整相關路口的紅綠燈秒數，再看情況進行滾動式檢討。

賴清美指出，因為和美大橋新建工程是銜接彰化和美台61乙線，與台中大肚，同時又跨越烏溪，為配合和美端橋梁引道施工，從去年開始讓美港公路只剩下「雙向各一車道通行」，不只是美港公路大塞車，連替代道路都塞到天怒人怨。

請繼續往下閱讀...

賴清美強調，目前相關單位會勘後，決定先就相關道路的路口號誌進行調整，尤其是濱海路往和美、伸港的號誌從現況73秒，縮減為40秒，台61乙線左轉濱海路的號誌從28秒縮減為10秒，而下和美交流道直行濱海路、左轉台61乙線，以及台61乙線右轉交流道等路口號誌，則是增加號誌秒數，同時建議調整和美交流道與舊濱海路口號誌，讓路口週期一致，以維護車流連貫。

和美大橋工程因和美端引道工程進行交通管制，即日起到8月31日封閉台61乙東行線，8月31日到10月31日封閉台61乙雙向內側車道，預計交通黑暗期將持續到今年底。

彰化和美大橋引道施工，替代道路塞車有解了，將調整路口號誌秒數。（賴清美提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法