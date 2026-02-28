鳳梨進入結果與採收關鍵期 高雄農改場籲注意病蟲害防治

守護鳳梨收成，安全用藥至關重要。（高雄區農業改良場提供）

2月到6月是鳳梨結果與採收的重要時期，也是影響產量與品質的關鍵階段，農業部高雄區農業改良場呼籲農友密切留意田間狀況，適時進行病蟲害防治，落實安全用藥原則，守護農產品產量及安全。

鳳梨果實發育期間若管理不當，容易遭遇粉介殼蟲、紋翅蛾及黑腐病等病蟲害危害，不但影響外觀與品質，嚴重時更可能影響銷售與收益；高雄區農業改良場場長羅正宗表示，粉介殼蟲喜歡聚集於果實基部，吸食植株汁液，隨著果實成熟度增加，族群密度也隨著升高，引發嚴重的煤煙病，使果皮褐化果品賣相不佳。

紋翅蛾幼蟲則喜歡躲藏於果目內或果實表面縫隙中取食乾枯花器，雖對果肉不造成影響，但因被輸入國要求果品進行燻蒸處理，增加輸出成本且影響櫥架壽命。高溫多濕及果實傷口都是引起黑腐病的重要因素，病原菌的孢子可自傷口發芽侵入，並於果肉細胞間及細胞內蔓延，導致果實腐爛，降低商品價值。

為降低病蟲害發生風險，高雄場提醒，農民應加強田間巡查，並配合氣候環境，於病蟲害發生初期進行防治。在用藥方面，務必選用核准登記於鳳梨的防治藥劑，並依標示建議用量施用，切勿自行加重劑量或混合不明藥劑，以免造成藥害或農藥殘留問題。

高雄農改場指出，如果是外銷果品，用藥應選擇輸入國核可於鳳梨的藥劑，並遵守安全採收期，以符合輸出條件。因黑腐病好發於高濕環境，容易從傷口侵入，田間管理時，應適時用肥以避免果實裂目，下雨天應避免採收果實，且採收、包裝、運輸也須留意，減少碰撞以避免產生傷口。

鳳梨果目上布滿粉介殼蟲。（高雄區農業改良場提供）

紋翅蛾幼蟲喜躲藏於果目內。（高雄區農業改良場提供）

傷口及高濕容易導致黑腐病發生。（高雄區農業改良場提供）

