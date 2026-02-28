為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國道上午8路段易壅塞 高公局建議西部南向午後出發

    2026/02/28 09:19 中央社
    高公局預估，上午國道8處容易壅塞，建議西部國道南向用路人在中午12時後出發，國5南向可在傍晚5時後上路。（資料照）

    高公局預估，上午國道8處容易壅塞，建議西部國道南向用路人在中午12時後出發，國5南向可在傍晚5時後上路。（資料照）

    今天是228連假第2天，高公局預估，上午包括國1南向楊梅-新竹、國5南向南港系統-頭城等8處容易壅塞，建議西部國道南向用路人在中午12時後出發，國5南向可在傍晚5時後上路。

    交通部高速公路局發布新聞稿指出，昨天全日交通量為107.5百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中國5交通量為3.0百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）的1.2倍。昨天路況除國5南向石碇至頭城路段在晚間6時逐漸紓解外，其餘路段在下午2時後大致順暢。

    高公局表示，今天凌晨0時至5時平均交通量為4.8百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）的1.2倍，預估今天交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍。

    目前國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為8.4百萬車公里，高公局預判上午重點壅塞路段共8處，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

    高公局建議，西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發，國5南向用路人則可在傍晚5時後出發。至於西部國道北向用路人，建議南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發。國5北向用路人則可在上午9時前出發，以節省寶貴時間。

    今天國道相關疏導措施，包括凌晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播