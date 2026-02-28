國道上午8路段易壅塞 高公局建議西部南向午後出發

高公局預估，上午國道8處容易壅塞，建議西部國道南向用路人在中午12時後出發，國5南向可在傍晚5時後上路。（資料照）

今天是228連假第2天，高公局預估，上午包括國1南向楊梅-新竹、國5南向南港系統-頭城等8處容易壅塞，建議西部國道南向用路人在中午12時後出發，國5南向可在傍晚5時後上路。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，昨天全日交通量為107.5百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中國5交通量為3.0百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）的1.2倍。昨天路況除國5南向石碇至頭城路段在晚間6時逐漸紓解外，其餘路段在下午2時後大致順暢。

高公局表示，今天凌晨0時至5時平均交通量為4.8百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）的1.2倍，預估今天交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍。

目前國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為8.4百萬車公里，高公局預判上午重點壅塞路段共8處，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發，國5南向用路人則可在傍晚5時後出發。至於西部國道北向用路人，建議南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發。國5北向用路人則可在上午9時前出發，以節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施，包括凌晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

