南部芒果花開 農改場提醒防治相關病蟲害

進入芒果花期，台南區農業改良場呼籲注意病蟲害防治。（記者吳俊鋒攝）

芒果邁入花期，台南區農業改良場提醒，必須特別留意炭疽病、蒂腐病、白粉病，以及畸形病的發生，並關注田間小黃薊馬密度，避免其持續上升，且要適時用藥防治，確保日後的收成品質。

農改場提到，炭疽病、蒂腐病可危害花穗、嫩枝葉，以及果實，於開花期至貯藏期都可發生。

新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，病葉與病果為炭疽病主要的感染源；藥劑防治應從芒果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需加強防治。

白粉病好發於花期，以花穗與幼果柄為主要感染部位，幼葉也會受感染，於初春乍暖還寒時發病嚴重，偶爾降雨促進病害快速蔓延。

病原菌孢子主要藉風傳播，訪花昆蟲也可攜帶蔓延，農改場建議於開花或發病初期開始施藥2到3次，至幼果期為止。

至於芒果畸形病，俗稱「瘋花」或「瘋欉」，受感染的花穗不易著果，也有人稱之為「公花」。

罹病花穗出現花軸變短、簇生，嚴重時其體積可達正常花穗的2倍大，幾乎不著果，也不正常謝花，於盛花期至幼果期易於田間發現。

農改場建議在疏果修剪枝條時，剪除畸形花穗、枝葉，由病徵處再往上多剪除約45～60公分（約1尺半到2尺）；而剪下的罹病組織需移出園區，避免病原菌再度隨風雨傳播。

台南農改場建議於花期選擇輪流使用以下登記藥劑防治，如25.9％得克利水基乳劑，以及50％免賴得可濕性粉劑，同時抑制炭疽病、蒂腐病、白粉病的發生蔓延。

若田間有畸形病發生，可於疏果修剪後利用上述藥劑一起進行防治。

小黃薊馬於芒果栽培區全年發生，危害新梢嫩葉、花器及幼果，導致葉表凹陷皺縮、著果不良、果皮粗糙，甚至提前落果，影響產量並大幅降低果實商品價值。

建議農友可於新梢、花穗與幼果附近枝條上懸掛黃色黏蟲紙，或利用白色紙張拍打花序，監測小黃薊馬族群數量變化，適時採取防治措施，避免果實受害。

密度高時，每7天施藥1次，施藥操作時注意躲藏於葉背蟲體，適量添加展著劑增加藥效，適當修剪枝條維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。

小黃薊馬寄主範圍廣，清除果園中闊葉雜草等其他寄主，可以減少孳生源；台南農改場呼籲，應密切注意與掌握病蟲害發生情形，適時用藥。

台南農改場指出，相關防治藥劑可參考「植物保護資訊系統」，於搜尋欄位中搜尋作物種類，再點入「病害」或「蟲害」標籤中查詢該作物可用的藥劑，避免使用到未登記藥劑而藥檢不合格。

