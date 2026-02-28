為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲雨帶接力！明天氣有望短暫回穩 專家：下週一又變天

    2026/02/28 08:56 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，受東北季風及華南雲雨帶接力東移影響，今日各地持續有局部短暫雨的機率，且北台灣及宜蘭地區溫度明顯下降，中南部及花東地區早晚也轉偏涼。（資料照）

    氣象專家指出，受東北季風及華南雲雨帶接力東移影響，今日各地持續有局部短暫雨的機率，且北台灣及宜蘭地區溫度明顯下降，中南部及花東地區早晚也轉偏涼。預估明日下半天到下週一上半天，天氣會短暫回穩，但下週一下午起又有鋒面南下，下週二各地又有局部降雨。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受東北季風及華南雲雨帶接力東移影響，北台灣及宜蘭地區溫度明顯下降，整日溫度都在16至21度之間，中南部及花東地區早晚也轉偏涼，低溫降到18至21度，白天高溫仍可來到24至28度。今日降雨部份，各地雲量增多，環境不穩定度增大，發生局部短暫雨機會同時也增高，不過，整體的降雨強度會以陣（小）雨型態出現。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地區的平地最低氣溫約在16至18度，今日鋒面層狀雲系籠罩，各地雲量多、有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯。北台仍偏涼。今日各地區氣溫如下：北部16至24度、中部17至27度、南部18至30度、東部16至27度。

    吳德榮表示，明日降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部短暫降雨的機率，明下午起至下週一上半天降雨停歇，為短暫空檔、天氣明顯回暖。

    吳德榮說明，下週一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降；下週二鋒面雨帶由北而南移動、先後為各地帶來局部降雨的機率，再轉涼。下週三鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉、氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。下週四為短暫空檔、再回暖，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮提到，下週五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下週六至下下週一日天氣轉乾，脫離短波盛行、易降雨的型態。不過，各國模式期末模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。

    「林老師氣象站」指出，今日受東北季風及華南雲雨帶接力東移影響，北台灣及宜蘭地區溫度明顯下降，整日溫度都在16至21度之間，中南部及花東地區早晚也轉偏涼，低溫降到18至21度，白天高溫仍可來到24至28度。（圖擷自臉書）

