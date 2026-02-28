為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2026台灣燈會在嘉義 提供全方位無障礙服務

    2026/02/28 08:46 記者林宜樟／嘉義報導
    台灣燈會提供親子與高齡友善服務。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會提供親子與高齡友善服務。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會即將在3月3日於嘉義縣登場，為保障身心障礙者與行動不便族群權益，縣府規劃多元無障礙服務措施，結合科技應用與貼心設施，確保遊客能在嘉義便利、安全地感受燈節氛圍。

    縣府表示，台灣燈會親子與高齡友善服務包括哺集乳室、救護站、走失協尋、休息座椅規劃及放大鏡借用，並導入線上QR Code登記系統進行嬰兒車、輪椅租借申請，僅需透過手機掃碼即可快速完成流程，民眾可至任一服務台掃描登記，若無法線上填寫，也可填紙本，原地借原地還，不收取任何費用。

    無障礙交通小型復康巴士預約接送服務，最晚於活動前7天向服務單位預約登記，因車輛有限，如時段額滿可善用嘉縣無障礙計程車專線，並提供預約制手語翻譯、無障礙廁所等服務。

    燈區導航服務包括交通即時資訊平台、燈區導航服務資訊及台灣燈會交通資訊，提供即時停車資訊、接駁排隊時間、管制停車場、進場動線與充電樁等資訊。

    縣府也提醒民眾，與寵物逛燈會時須注意全程使用牽繩、提籠或推車，隨手清理寵物排泄物，服務台限量供應清潔袋。

    嘉義縣府提醒民眾與寵物逛燈會注意事項。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣府提醒民眾與寵物逛燈會注意事項。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會提供各項服務資訊。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會提供各項服務資訊。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會提供無障礙運輸聯絡方式。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會提供無障礙運輸聯絡方式。（嘉義縣政府提供）

