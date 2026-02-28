這也算KPI？「馬上有錢」春聯到處貼好貼滿 台中市府挨轟

民眾接力曝電線桿、變電箱出現「馬上有錢」春聯。（圖：截自陳致豪臉書）

台中市政府今年推出「馬上有錢」春聯，原本寓意吉祥，卻傳疑要求基層達成「張貼KPI」惹怨，這兩天又有不少網友在社群平台曬出在路邊電線桿、變電箱甚至占位停車格賣二手車的車窗上，都貼有「馬上有錢」春聯的照片，熱議台中市府超印春聯，把台中街頭變KPI，「這算違規廣告嗎」、「有錢印春聯、沒錢真發錢」。台中市民政局則嚴正澄清，配合傳統年俗印製春聯提供民眾張貼年節應景，絕無績效考核要求。

台中市府今年配合馬年到來推出「馬上有錢」春聯，原取吉祥趣味，但有不少人覺得太過直白，張貼意願冷，市議員施志昌日前PO出通訊截圖，質疑市府因春聯張貼率不佳，透過里鄰系統要求基層鄰長「督促加強張貼」提高KPI，惹怨更惹議；市議員江肇國也曝年後開工上班，台中市多處公務機關門口貼滿「馬上有錢」，連派出所正門口也是貼「馬上有錢」，公部門貼這四個大字「怪怪的」，部分機關消息曝光後悄悄換春聯。

近日又陸續有民眾在Threads曬出不只一處電線桿貼有「馬上有錢」，連公車都貼著「馬上有錢」趴趴走的照片，還發起「不貼在門邊的春聯尋寶」，立刻引起迴響，有人回報貼出在地下道入口牆面也有「馬上有錢」，變電箱、空地鐵皮圍籬、宮廟金爐旁等都有「馬上有錢」，還有人說，連佔位停車格賣二手車的車窗上都有「馬上有錢」。

有網友說，超印春聯KPI拼到電線桿上、「看來貼電線桿是常態不是個案」，還有人問電線桿不是不能貼廣告單，能貼春聯嗎？能罰市政府嗎？更有人嘆「市長有錢發春聯，沒錢真發錢給市民」。

資深社運參與人「老丹」陳致豪也在臉書轉發「馬上有錢」街頭貼好貼滿的貼文，感慨印一堆低俗的春聯沒人要，還要行政系統強逼到處貼，弄到一堆不該貼春聯的地方都淪陷。

江肇國日前爆公務機關一度「馬上有錢」春聯貼好貼滿，觀感差。（圖：擷自江肇國臉書）

