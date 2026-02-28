南投紫南宮呷平安丁酒 3/4將發10萬份雞酒料理包

南投紫南宮將於3月4日舉行呷平安丁酒活動，預計發出10萬份雞酒料理包 。（資料照）

以發送招財錢母及借金聞名的南投縣竹山紫南宮，每年重要的傳統廟會活動「呷平安丁酒」，將在3月4日舉行，廟方共準備10萬份冷凍雞酒料理包發送給民眾，每包約為兩人份，吃早齋或素食的民眾，也有善心信眾提供素食料理，歡迎大家在春節過後來紫南宮「呷平安、呷發財」。

紫南宮土地公廟，創設於清乾隆10年（西元1745年），至今已有281年歷史。「呷平安丁酒活動」源於當地社寮地區早年農村社會，凡居民家中前1年有添丁者，於農曆正月十五元宵節要拿閹雞來祭拜，家中生女就以豬頭皮、豬肉塊祭拜，廟方於隔天農曆正月十六日會將這些祭品統一處理，將雞頭冠及尾椎部分肉切下，由出丁家帶回豬肉連同雞肉烹食，煮成麻油雞讓附近居民共享，之後便以紫南宮為中心形成一種「吃丁酒」習俗，即分享當地居民添丁弄瓦喜氣，象徵分享福氣，並已列為南投縣民俗類文化資產，更享有「北天燈、南烽炮、中丁酒」三大廟會盛事活動美譽。

請繼續往下閱讀...

紫南宮呷平安丁酒活動，自爆發新冠肺炎疫情後為避免群聚感染，即改為發送雞酒料理包，今年準備卜蜂公司特別製作的紫南宮風味雞肉料理包，3月4日星期三上午9時起在紫南宮水濂瀑布前停車場開始發送，每份料理包約為兩人共食份量，希望信眾領取回家與家人或朋友食用，共同分享福氣。

南投紫南宮呷平安丁酒活動，每年領取雞酒料理包民眾大排長龍。（資料照）

南投竹山紫南宮，每年春節均湧入大批信眾拜土地公、借發財金。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法