連假春雨綿綿！各地不定時陣雨 北東濕涼、中南部早晚偏涼

今日春雨綿綿，各地雲量偏多，且有不定時局部短暫陣雨，但降雨強度並不至於太強。氣象署今晨先對花蓮、台東2縣市發布大雨特報，並提醒當地留意瞬間大雨及強陣風。（資料照）

中央氣象署指出，今天（28日）東北季風影響及華南雲雨區東移至台灣，北部、宜蘭及花蓮溫度下降，天氣濕涼，整日溫度約在17至23度，中南部及東南部早晚也偏涼，低溫約19至21度，高溫仍可達24至29度。

今日天氣方面，春雨綿綿，各地雲量偏多，且有不定時局部短暫陣雨，但降雨強度並不至於太強。氣象署今晨先對花蓮、台東2縣市發布大雨特報，並提醒當地留意瞬間大雨及強陣風。

請繼續往下閱讀...

氣象署提到，今日東北風偏強，桃園至嘉義，花、東、恆春半島局部地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海則有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日華南雲雨區東移及東北季風影響，環境風場仍為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週日東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，南部平地為多雲。

下週一受鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

下週二鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨。

下週三至下週五東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週三、四華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部平地亦有零星短暫陣雨；下週五雨勢趨緩，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

下週六至下下週一東北季風影響，各地天氣較涼，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲到晴，惟後期天氣不確定性較大，請留意最新預報資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 22 20 ~ 28 24 ~ 31 18 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法