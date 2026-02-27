為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》竹塘米驚豔澳洲！首度外銷96噸今年再加碼 全手工插秧是關鍵

    2026/02/27 22:20 記者陳冠備／彰化報導
    外銷澳洲的竹塘米包裝有帝雉圖案，去年打入當地美式賣場，產地標示來自Taiwan。（竹塘鄉農會提供）

    外銷澳洲的竹塘米包裝有帝雉圖案，去年打入當地美式賣場，產地標示來自Taiwan。（竹塘鄉農會提供）

    彰化縣「竹塘米」品質優良，深受國內消費者喜愛，去年底首度外銷澳洲96公噸，預計今年6月再銷售至少300公噸至墨爾本、雪梨等城市，成功打開海外市場，讓農民振奮直呼：「種稻也能出頭天」。

    為讓外界了解竹塘米栽培關鍵，竹塘鄉農會今（27日）在竹林段田區舉辦「一秧一顒（ㄩㄥˊ）望」單株植播體驗，分享竹塘米好吃的秘訣。現場邀請台灣優米董事長陳建彰及民眾，一起走入田間，從祭拜土地公、下田插秧到品嚐竹塘米料理，完整體驗竹塘米從源頭嚴格把關的職人精神。

    竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，目前推廣契作品種以台南11號與台中194號為主，去年生產量分別為5000、1200公噸。其中台南11號雖是常見米種，但竹塘緊鄰濁水溪，土壤水質得天獨厚，品質極佳，常作為高檔餐飲用米。去年台灣優米洽購96噸外銷澳洲獲熱烈回響，今年可再銷售200公噸。農會對此甚感驚喜，決定推出王牌「台中194號」，加碼100公噸拓展海外市場。

    詹光信指出，台中194號由台稉九號與印度香米Basmati雜交而成，食味值超越台稉9號，市場價每公斤近200元，極具競爭力，但植株嬌貴難栽種，每年一期稻的分櫱期必須採「全手工單株插秧」，以提升去偽去雜效率，其單株秧苗可分櫱17至33株，是傳統叢插的3倍，若再搭配田間管理，收成後的稻米品質自然上乘。

    台灣優米董事長陳建彰分享，去年試吃竹塘米驚為天人，覺得口感不輸日本米，內部進行品牌盲測也獲最高評價，加上契作穩定、價格合理，決定外銷試水溫，沒想到反應熱烈。他強調，將持續把台灣好米推向國際，讓世界品嚐台灣優質稻米。

    彰化縣「竹塘米」去年首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，農會決定推出王牌「台中194號」，拓展海外市場。（記者陳冠備攝）

    彰化縣「竹塘米」去年首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，農會決定推出王牌「台中194號」，拓展海外市場。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會舉辦竹塘米植播體驗活動，邀請民眾體驗「全手工插秧」的種稻秘訣。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會舉辦竹塘米植播體驗活動，邀請民眾體驗「全手工插秧」的種稻秘訣。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會總幹事詹光信（中）表示，竹塘米好吃關鍵，在一代苗分櫱期必須採「全手工單株插秧」，確保品質穩定。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會總幹事詹光信（中）表示，竹塘米好吃關鍵，在一代苗分櫱期必須採「全手工單株插秧」，確保品質穩定。（記者陳冠備攝）

    「竹塘米」去年底首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，今年有望再銷售至少300公噸。（記者陳冠備攝）

    「竹塘米」去年底首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，今年有望再銷售至少300公噸。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會今（27日）在竹林段田區舉辦「一秧一顒望」單株植播體驗，分享竹塘米好吃的秘訣。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會今（27日）在竹林段田區舉辦「一秧一顒望」單株植播體驗，分享竹塘米好吃的秘訣。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播