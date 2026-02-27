獨家》竹塘米驚豔澳洲！首度外銷96噸今年再加碼 全手工插秧是關鍵

外銷澳洲的竹塘米包裝有帝雉圖案，去年打入當地美式賣場，產地標示來自Taiwan。（竹塘鄉農會提供）

彰化縣「竹塘米」品質優良，深受國內消費者喜愛，去年底首度外銷澳洲96公噸，預計今年6月再銷售至少300公噸至墨爾本、雪梨等城市，成功打開海外市場，讓農民振奮直呼：「種稻也能出頭天」。

為讓外界了解竹塘米栽培關鍵，竹塘鄉農會今（27日）在竹林段田區舉辦「一秧一顒（ㄩㄥˊ）望」單株植播體驗，分享竹塘米好吃的秘訣。現場邀請台灣優米董事長陳建彰及民眾，一起走入田間，從祭拜土地公、下田插秧到品嚐竹塘米料理，完整體驗竹塘米從源頭嚴格把關的職人精神。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，目前推廣契作品種以台南11號與台中194號為主，去年生產量分別為5000、1200公噸。其中台南11號雖是常見米種，但竹塘緊鄰濁水溪，土壤水質得天獨厚，品質極佳，常作為高檔餐飲用米。去年台灣優米洽購96噸外銷澳洲獲熱烈回響，今年可再銷售200公噸。農會對此甚感驚喜，決定推出王牌「台中194號」，加碼100公噸拓展海外市場。

詹光信指出，台中194號由台稉九號與印度香米Basmati雜交而成，食味值超越台稉9號，市場價每公斤近200元，極具競爭力，但植株嬌貴難栽種，每年一期稻的分櫱期必須採「全手工單株插秧」，以提升去偽去雜效率，其單株秧苗可分櫱17至33株，是傳統叢插的3倍，若再搭配田間管理，收成後的稻米品質自然上乘。

台灣優米董事長陳建彰分享，去年試吃竹塘米驚為天人，覺得口感不輸日本米，內部進行品牌盲測也獲最高評價，加上契作穩定、價格合理，決定外銷試水溫，沒想到反應熱烈。他強調，將持續把台灣好米推向國際，讓世界品嚐台灣優質稻米。

彰化縣「竹塘米」去年首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，農會決定推出王牌「台中194號」，拓展海外市場。（記者陳冠備攝）

竹塘鄉農會舉辦竹塘米植播體驗活動，邀請民眾體驗「全手工插秧」的種稻秘訣。（記者陳冠備攝）

竹塘鄉農會總幹事詹光信（中）表示，竹塘米好吃關鍵，在一代苗分櫱期必須採「全手工單株插秧」，確保品質穩定。（記者陳冠備攝）

「竹塘米」去年底首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，今年有望再銷售至少300公噸。（記者陳冠備攝）

竹塘鄉農會今（27日）在竹林段田區舉辦「一秧一顒望」單株植播體驗，分享竹塘米好吃的秘訣。（記者陳冠備攝）

