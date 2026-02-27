北竿鄉長夫妻喝醉硬要插隊打點滴 衛所女醫被「關切」貼文控訴

北竿鄉長吳金平（見圖）夫妻喝醉到衛生所要求打點滴遭拒，不滿打電話給連江縣衛生局長，支援的張姓女醫師PO文控訴。吳金平隨即在張醫師貼文下方留言道歉表示，他會深自檢討。（取自北竿鄉公所網站）

一位支援馬祖北竿鄉衛生所228連續假期的張姓女醫師，今天（27日）上社群媒體投訴，一早就有7位急診病患待看診，突然有一對中年夫妻前來就診，因為酒喝多了嘔吐想打點滴，因為只有她跟護理師2位，她告知病患可以打肌肉的止吐針，夫妻2人不滿，說衛生所現在連打點滴的功能都沒有了嗎？接著她就接到連江縣衛生局長陳美金電話指示，原來這對酒醉夫妻是北竿鄉長吳金平夫妻，希望衛生所還是可以幫吳金平太太打點滴讓她解酒。吳金平獲悉被投訴，隨即在張醫師貼文下方留言道歉，他會深自檢討。

這位貼文的醫師是今天中午12時多，在社群媒體「Threads」貼文，原文如下。

請繼續往下閱讀...

「這週來馬祖北竿衛生所支援假日的緊急醫療，剛剛一對中年夫妻來就診，表示酒喝多了嘔吐想打點滴，因為只有我跟護理師兩位，且一大早就有7名急診病患，護理師兼任櫃檯掛號兼任藥師已經十分忙碌，我告知病患可以打肌肉的止吐針，夫妻兩位十分不滿，說衛生所現在連打點滴的功能都沒有了嗎？接著就接到馬祖衛生局局長電話指示，原來這對夫妻是鄉長及鄉長夫人，希望我們還是可以幫夫人打個點滴稀釋一下酒精讓她解酒，不知道去過偏鄉離島的醫師是不是，也會遇到相同遭遇？

難道，負責緊急醫療的衛生所，不能幫喝醉酒的鄉長夫人打點滴就是沒有功能了嗎？」

有熱心民眾將北竿衛生所228連續假期的值班醫生與護理師班表貼上，從值班表上可清楚看到2月27日到3月1日是張姓女醫師。吳金平約在今天晚間7點40幾分趕緊上去留言致歉，將深自檢討。

吳金平貼文說，針對今日他與太太前往衛生所就醫一事，因未能充分體諒急診當下繁忙狀況，造成第一線醫護同仁困擾與壓力，他在此表達最誠摯的歉意。偏鄉醫療資源有限，醫療處置應尊重專業判斷與急重症優先原則。今天因他個人因素，未能以更周全的態度面對現場狀況，對醫護團隊造成負擔，也讓社會產生觀感疑慮，這是他應該深自檢討之處。

吳金平說，他要向堅守崗位的張醫師與護理師表達感謝。謝謝您們在繁忙情況下，仍秉持專業精神，提供妥善醫療照護。未來，他將更加謹慎區分公私角色，尊重制度與專業判斷，再次向醫護同仁與所有鄉親致歉，也感謝大家的關心與指教。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法