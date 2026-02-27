為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    誇張！為了拿終極「絕版品」 她在八卦山排隊11小時搶頭香

    2026/02/27 21:06 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣長王惠美發放限量跳跳馬小提燈。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美發放限量跳跳馬小提燈。（記者劉曉欣攝）

    元宵節倒數計時，各地都在分送燈籠，彰化月影燈季今天（27日）在八卦山分送2000個終極絕版的跳跳馬Rody小提燈，吸引民眾大排長龍，許多來排隊的老手，連縣長王惠美都說「你又來了！」而搶到頭香的則是早上6點多就來排隊，連王惠美都對她的精神按讚！

    每次發放專屬Rody IP紀念提燈都大受歡迎，今天剛好是228連假第一天，不少民眾或是親子檔勢在必得，一大早就來排隊。由於發放時間是下午5點20分，王惠美今天下午5點多抵達時，一路打招呼，見到不少排隊的熟面孔，王惠美還會說「今天比較晚來排哦！」也有人一見到縣長就說「已經排4個小時了」，縣長立即回說「準時發」。

    王惠美看到隊伍第一人，馬上問對方幾點來排，搶到頭香的女子說「6點35分！」讓現場全部人大感佩服，花費將近11個小時，就為了拿到可愛的跳跳馬Rody小提燈。

    縣府表示，月影燈季從去年12月27日開燈迄今，累計參觀已達311萬人次，展期將到3月1日，只剩下最後2天，歡迎民眾把握機會，順道欣賞「功夫」主題的大佛光雕秀。而「花在彰化」也同步展到3月1日，錯過等明年！

    民眾大排長龍等著領限量跳跳馬小提燈。（記者劉曉欣攝）

    民眾大排長龍等著領限量跳跳馬小提燈。（記者劉曉欣攝）

    為了領取限量的跳跳馬小提燈，有民眾從早上6點多就來排隊搶到頭香，連彰化縣長王惠美都說讚。（取自王惠美臉書）

    為了領取限量的跳跳馬小提燈，有民眾從早上6點多就來排隊搶到頭香，連彰化縣長王惠美都說讚。（取自王惠美臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播