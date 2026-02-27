誇張！為了拿終極「絕版品」 她在八卦山排隊11小時搶頭香

彰化縣長王惠美發放限量跳跳馬小提燈。（記者劉曉欣攝）

元宵節倒數計時，各地都在分送燈籠，彰化月影燈季今天（27日）在八卦山分送2000個終極絕版的跳跳馬Rody小提燈，吸引民眾大排長龍，許多來排隊的老手，連縣長王惠美都說「你又來了！」而搶到頭香的則是早上6點多就來排隊，連王惠美都對她的精神按讚！

每次發放專屬Rody IP紀念提燈都大受歡迎，今天剛好是228連假第一天，不少民眾或是親子檔勢在必得，一大早就來排隊。由於發放時間是下午5點20分，王惠美今天下午5點多抵達時，一路打招呼，見到不少排隊的熟面孔，王惠美還會說「今天比較晚來排哦！」也有人一見到縣長就說「已經排4個小時了」，縣長立即回說「準時發」。



王惠美看到隊伍第一人，馬上問對方幾點來排，搶到頭香的女子說「6點35分！」讓現場全部人大感佩服，花費將近11個小時，就為了拿到可愛的跳跳馬Rody小提燈。

縣府表示，月影燈季從去年12月27日開燈迄今，累計參觀已達311萬人次，展期將到3月1日，只剩下最後2天，歡迎民眾把握機會，順道欣賞「功夫」主題的大佛光雕秀。而「花在彰化」也同步展到3月1日，錯過等明年！

民眾大排長龍等著領限量跳跳馬小提燈。（記者劉曉欣攝）

為了領取限量的跳跳馬小提燈，有民眾從早上6點多就來排隊搶到頭香，連彰化縣長王惠美都說讚。（取自王惠美臉書）

