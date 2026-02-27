為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雜草火警惹禍！ 屏東天降黑灰 飄進眼睛民眾哀嚎不斷

    2026/02/27 21:00 記者葉永騫／屏東報導
    九如鄉雜草火警，現場出動怪手協助滅火。（屏東縣消防局提供）

    九如鄉雜草火警，現場出動怪手協助滅火。（屏東縣消防局提供）

    屏東市今天下午天空飄落大量黑灰，不但造成環境污染，灰燼還掉到民眾的眼睛，造成九如鄉、屏東市民眾抱怨不已，紛紛詢問原因，縣府環保局說，九如鄉堤防發生雜草火警，灰燼向南飄落在屏東市區所致，但空氣品質及PM2.5都在標準值內。

    今天屏東的火警不斷，長治鄉發生汽車回收廠火警，接著九如鄉、長治、新園鄉等地區都發生雜草火警，其中九如鄉最為嚴重，九如鄉長藍聰信還到現場關切，而這些燃燒的灰燼大量從空中飄落，造成到處都是黑灰，引起民眾關切，有網友說「屏東市下黑雪了」、「黑色的灰燼在空中飄，太誇張」、「灰燼飄進我的眼睛內，刺的我流眼淚」，藍聰信也提醒民眾注意，將門窗關好，外出戴口罩，並通知消防局、環保局等相關單位注意。

    屏東縣環保局稽查科說，因為九如鄉堤防發生雜草火警，因風向造成灰燼南飛降落於市區，空氣品質測站及感測器顯示空品品質及PM2.5都是普通等級，消防局已派出車輛及人員前往灌救，希望將火勢儘快撲滅。

    九如鄉雜草火警，火勢面積相當大。（屏東縣消防局提供）

    九如鄉雜草火警，火勢面積相當大。（屏東縣消防局提供）

    灰燼在空中到處飄。（民眾提供）

    灰燼在空中到處飄。（民眾提供）

