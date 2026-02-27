《火之桌》成北埔油笐火聖火 台灣之光楊立微：開心遊客喜歡

即將成真火舞團員楊立微登上英國達人秀的《火之桌》揚名國際，今晚在新竹縣北埔鄉「正月十五油笐火」活動開場重現。（記者黃美珠攝）

以火舞《火之桌》揚名國際的「即將成真」火舞團員楊立微，今晚在新竹縣北埔鄉「正月十五油笐火」活動開場演出，贏得滿街喝采。她受訪說，很高興能參加油笐火活動，把她的足技還有團隊的「火桌」帶到全世界後，也帶到北埔作為這場活動的聖火，她覺得很榮幸。站在舞台上看下去一片人海，她了解這個活動是要替北埔接續龍脈，在客庄上的意義，所以大家才會齊聚一堂，讓她有機會展現聖火的演出。

楊立微說，今晚的表演有很多她全新練的項目，也帶來了全新的道具。跟《英國達人秀》的舞台相比，她覺得每次都是全新的一次，畢竟環境、觀眾都不一樣，帶來的感動也不同。

她說，10歲開始練習雙腿的技藝，接觸火舞則約10年，這段期間多虧即將成真火舞團的夥伴們專業的陪伴和鼓勵，所以，她希望越來越多國人除了欣賞她在螢幕上的演出，也能親自到場欣賞台灣火焰的溫暖和感動。

但楊立微也要告訴所有喜歡火舞的觀眾，那就是，火舞是很專業的表演，大家千萬不要在家隨意學習，想要玩火舞的人，她很歡迎大家滿18歲之後來即將成真火舞團，她和所有團員們會很開心指導有興趣者。

楊立微受訪說，她把《火之桌》當成是正月十五油笐火的聖火般，滿懷感動與榮幸演出。（記者黃美珠攝）

火舞演員楊立微揚名國際後，今晚為北埔正月十五油笐火而演出。（記者黃美珠攝）

火舞演員楊立微為北埔正月十五油笐火而演出。（記者黃美珠攝）

火舞演員楊立微為北埔正月十五油笐火演出。（記者黃美珠攝）

