1500盞燈齊亮！台南仁德「點亮成功」森林燈會揭幕

「點亮成功」歡慶元宵活動開幕，仍採森林燈會形式，精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

台南奇美博物館的《埃及之王：法老》特展深受歡迎，遊客塞爆；而一旁的仁德區成功里，由里辦公處發起的森林燈會，也在今晚正式揭幕，1500盞齊亮，搭配光影藝術秀，精彩呈現，人潮湧至，當地熱鬧不已。

「點亮成功」歡慶元宵活動邁入第2屆，與去年一樣，選在虎山實驗小學後方台糖林地舉行，為期3天，仁德區長許博森，以及議員陳怡珍、曾之婕、吳禹寰等人今晚都到場，共同啟燈。

許博森指出，點亮成功由里辦結合各界資源共同推動，去年首度舉行，人潮塞爆，因迴響熱烈，地方續辦，區公所全力協助，歡迎大家利用連續假期，白天到奇美博物館看法老，夜間至虎山森林步道賞燈會，吃湯圓、慶元宵。

而立委陳亭妃也專程出席開幕典禮，並加碼贈送600份親子們喜愛的小馬提燈，成功炒熱氣氛，為活動帶來首波高潮。

陳亭妃提到，今年仍採森林燈會形式來呈現，活動團隊相當用心，走進展區，隨處可見驚喜，尤其地方宮廟也有投入，宗教、文化攜手共推，讓民眾在自然綠意中體驗不一樣的節慶氛圍。

陳亭妃也宣示，會努力爭取舉辦更多親子活動，讓爸爸、媽媽、爺爺、奶奶帶著小朋友一起走到戶外，親近大自然，並感受地方之美。

成功里長鄭晴而說，雖然今年活動場域有縮小，僅約300米，但現場仍規劃迷宮、歇腳處、祈福亭、用餐區，並增加了光影藝術的設計元素，包含紫草燈、窗簾燈、網狀燈等，營造出更繽紛的熱鬧氛圍，讓民眾提前歡度元宵佳節。

鄭晴而強調，活動期間有現場演奏、文創市集，以及炸湯圓、爆米花、飲品等，每天發放千份的傳統提燈，加上闖關兌換的精美紀念小物等，邀請大家共襄盛舉。

「點亮成功」森林燈會開幕，今年新增光影藝術秀。（記者吳俊鋒攝）

「點亮成功」歡慶元宵活動開幕，仍採森林燈會形式，遊客湧至。（記者吳俊鋒攝）

仁德區成功里森林燈會登場，1500盞齊亮，吸引遊賞人潮。（記者吳俊鋒攝）

各界貴賓聯手啟燈，「點亮成功」歡慶元宵活動熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

「點亮成功」歡慶元宵活動開幕，現場贈送傳統提燈。（記者吳俊鋒攝）

「點亮成功」森林燈會登場，集結了1500盞。（記者吳俊鋒攝）

