北埔「油笐火」火舞助陣夜遊火龍 楊立微重現《火之桌》神技

新竹縣北埔正月十五油笐火今晚人氣爆棚，吸引約5000名中外人士到場一起擎著火把體驗這個客庄活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉一年一度的「正月十五油笐火」元宵盛會今天（27日）晚上登場，登上《英國達人秀》聲名大噪的「即將成真」火舞團員楊立微，與創辦人之一的蔡宏毅到場獻藝，楊立微在北埔慈天宮前廣場重現讓人嘖嘖稱奇的《火之桌》，讓民眾近距離感受火舞的魅力，博得滿堂喝采。

這場元宵盛會，白天以走讀導覽、手作體驗以及藝文演出揭開序幕，以「山城傳藝」油笐火文化行為名，推出2條主題尋寶路線，結合北埔文化歷史場館導覽、油笐火DIY以及客家傳統米食體驗。

下午在慈天宮前面有舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉以及客語猜燈謎等多樣活動，鄧南光影像紀念館則規劃了客庄博弈的小遊戲像：押象棋、跌三烏、「講客送好禮」等，還有造型燈籠DIY。小型草地音樂會由流浪型街頭藝人「肆月」、吉他暖氣女聲「曉翎Lene」以及全職音樂表演者「國寶GuoBo」接力演出。

晚上約6點半，「油笐火」母火由慈天宮主委姜心源從慈天宮引出，傳遞給北埔鄉長莊明增，點燃慈天宮前小舞台的火盆，再逐一傳遞給現場近5000名遊客，大家整隊後，一起擎起油笐火夜遊北埔老街與秀巒山，用人龍打造出火龍，蜿蜒穿梭在北埔夜間的街道巷弄，延續這個北埔客庄世代相傳的元宵文化。

登上《英國達人秀》的火舞演員楊立微今晚在北埔慈天宮前表演她揚名國際的《火之桌》。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔正月十五油笐火今晚人氣爆棚，吸引約5000人到場一起擎著火把體驗這個客庄活動。（記者黃美珠攝）

楊立微重現《火之桌》神技。（記者黃美珠攝）

楊立微重現《火之桌》神技。（記者黃美珠攝）

楊立微重現《火之桌》神技。（記者黃美珠攝）

登上《英國達人秀》的火舞演員楊立微今晚在北埔慈天宮前，用精彩火舞為北埔油笐火活動暖場造勢。（記者黃美珠攝）

約5000名遊客手拿油笐火，用人龍串出火龍，夜遊北埔秀巒山。（記者黃美珠攝）

約5000名遊客手拿油笐火，用人龍串出火龍，夜遊北埔秀巒山。（記者黃美珠攝）

