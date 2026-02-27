最高薪79K！年後轉職潮啟動 彰化辦6場就博會時間曝

半導體大廠「矽品精密」開出月薪最高7萬9000元職缺。（記者陳冠備攝）

農曆春節結束，年後轉職潮升溫，彰化縣政府宣布今年規劃6場大型就業博覽會，全年預計釋出逾6000個工作機會，其中半導體大廠「矽品精密」開出月薪最高7萬9000元、年薪上看百萬元職缺，成為最大亮點，盼吸引外漂青年返鄉發展。

縣府表示，今年以「求職好事多、就業選擇多」為主軸，在6個生活圈舉辦大型就博會，時間地點分別為3月7日鹿江國際中小學、4月18日員林國小、6月27日秀水高工、7月25日田中景崧文化教育園區、8月22日彰泰國中及10月3日和美實驗學校，每場預計提供1000個以上職缺，讓民眾就近求職。

其中，矽品精密工業股份有限公司因應AI封測需求擴廠，將參與六場就博會及專場徵才，合計釋出超過1200個職缺，涵蓋製程工程師、設備技術員、技術助理及行政管理等職類。

矽品精密人資處部經理郭珀華指出，隨著AI產業蓬勃發展，二林廠已成為AI封裝重要基地，廠區已導入先進封裝技術與高度自動化產線，同步帶動大量人力需求，鎖定彰化與竹南地區年後轉職潮。

郭珀華表示，為延攬優秀人才，公司針對具製造業經驗的轉職者提供「經驗薪」加給，並推出員工推薦制度，成功介紹親友入職者亦可獲得獎金，盼藉此留任在地人才。

