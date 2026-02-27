週六北台灣濕冷！中南部高溫上看28度 留意南北溫差

週六各地雲量偏多，會有局部短暫陣雨。（資料照）

週六（28日）北台灣整日偏涼有局部短暫陣雨，低溫下探17度，中南部與花東降溫程度較小，局部有雨，高溫可達28度，南北溫差大。

中央氣象署預報，氣溫方面，週六東北季風影響及華南雲雨區移入，北台灣溫度會明顯下降，北部及宜蘭整日溫度約在17至21度，中南部及花東早晚也偏涼，低溫約19至21度，高溫仍可以到24至28度；降雨方面，各地雲量偏多，也會有局部短暫陣雨，不過整體的降雨強度並不是太強。

離島天氣方面，週六澎湖陰短暫陣雨，20至23度；金門陰短暫陣雨，15至20度；馬祖陰短暫陣雨，12至15度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六開始，東北季風增強，同時華南水氣通過，全台各地仍是陰陣雨，而整個西半部降雨機率會較高。氣溫方面則跟週五差不多，北部東北部高溫18至20度，中南部及東南部高溫25至30度，各地低溫也都在18至20度之間。

到了週日，偏南風增強，鋒面重新在台灣北方海面建立，華南雲系影響中部以北，中部以北仍有陣雨，東半部以及南部地區則為多雲，南部可見放晴，週日各地氣溫也會明顯回暖，北部東北部高溫回升到24至25度，中南部及東南部高溫回升到26至30度。

下週一至下週二，可能再有鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部至東部再轉陰有短暫陣雨，中部山區亦有降雨機會。

紫外線指數方面，週六基隆為「低量級」；台南、高雄和屏東為「高量級」；其餘縣市則為「中量級」。

空氣品質方面，週六華南雲雨區東移及東北季風影響，環境風場仍為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

