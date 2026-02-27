高雄「超人慶典」運動闖關登場 連假邀孩童港邊放電

高雄冬日遊樂園運動體驗派對，228連假每天下午在高雄港7號碼頭登場。（高雄市運發局提供）

配合高雄冬日遊樂園，高雄市運動發展局今（27日）至3月1日每日下午1至6點，在高雄港灣7號碼頭舉辦運動闖關體驗活動，以人氣IP超人力霸王為主軸，設計運動闖關遊戲、12項趣味體驗，以及迷你足球、匹克球自由體驗區，每日前500名闖關者還可參加紅包抽獎。

高雄市運發局長侯尊堯表示，今年的運動闖關遊戲特別融入超人力霸王IP，將桌上冰壺、射箭、跆拳道、水彈槍等運動設計為闖關遊戲，並設置怪獸九宮格、彈跳英雄挑戰、排球少年及英雄投籃等12項趣味體驗，同時開放迷你足球與匹克球自由體驗區，希望透過運動讓小朋友更貼近超人。

活動首日人潮湧現，每日參加闖關前500人，可參加限額紅包抽獎，獎項包含超人力霸王聯名一卡通、卡牌包、造型頭套、市集抵用券等，最大獎為市值超過千元的限量版超人力霸王可動公仔，吸引不少親子超人迷參與。

現場除了運動闖關體驗外，亦有輕食、甜點與飲品等特色市集、結合傳統技藝與AI科技的創新糖畫體驗，每日亦分別安排歡樂雜技秀、氣球秀及花式籃球秀等街頭藝人展演，鄰近大港橋水域同時舉辦「大港開划龍舟錦標賽」，龍舟、SUP立式划槳及輕艇競速齊發，展現港都獨有的城市運動魅力。

來自台南的陳姓民眾表示，現場關卡設計多元又有趣，從射擊到球類體驗都很吸引人，很適合連假帶孩子來放電。來自鳳山王姓民眾也說，原本只是帶孩子來港邊看超人力霸王，沒想到有這麼好玩有趣的闖關遊戲，孩子玩得滿頭大汗，還說明天還想再來。

小朋友玩起另類足球，手腳一起來。（高雄市運發局提供）

親子共同挑戰彈跳投籃遊戲。（高雄市運發局提供）

飛鏢球考驗小朋友的丟球準度。（高雄市運發局提供）

