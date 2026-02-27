朝陽科大航空體驗營 高中職學員滑逃生梯、操控模擬機驚呼連連

學員首次坐上空中巴士A320模擬機，飛行體驗感到新奇且震撼。（朝陽科大提供）

財團法人中華航空事業發展基金會攜手朝陽科技大學，舉辦「從起飛到落地D&A─航空體驗營」，今年再度開放高中職生報名，經甄選最後僅60人錄取，今天安排包括飛行計畫製作、航班動態監控、飛航及客艙作業情境實作體驗等，參與學員滿懷飛航夢想，希望有天也能當上機師翱翔天空。

走進朝陽科大航空學院專業教室，學員彷彿踏入真實機場，從飛行計畫製作、航班動態監控，到飛航管制塔台與雷達作業體驗，課程完整呈現一架航班從離場到進場每個環節，學員輪番登上模擬機，以及大型客機模擬艙，實際操作儀表、感受推油門起飛的震撼。

當引擎聲浪在耳機中響起、機身在跑道加速滑行，不少人緊握操縱桿直呼「手心全是汗，真的像在開飛機！學員還體驗客艙廣播與安全示範流程，並進行逃生滑梯演練。

更特別的是，模擬飛航過程中還安排享用飛機餐，燈光、廣播、窗外畫面同步變換，擬真度破表，讓學生直說「像真的出國一樣！」交通部政務次長、航發會董事長陳彥伯說，過去推廣對象多為大學生與社會人士，這兩年將觸角延伸至高中職，希望提早扎根，讓年輕學子看見航空產業多元職涯可能。

朝陽科大校長鄭道明指出，後疫情時代全球航空人才需求大增，學校斥資打造完整航空教學環境，盼與產業接軌，培育未來專業人才。飛航系主任盧衍良強調，營隊設計強調「全流程情境體驗」，讓學生理解一架飛機順利起降，背後需要機師、簽派員、航管員與地勤團隊緊密合作。

客艙緊急逃生情境模擬實作體驗，讓學員了解飛安的重要性。（朝陽科大提供）

飛航管制塔台作業與雷達作業體驗，透過仿真機場環景，模擬航班起降，十分特別。（朝陽科大提供）

