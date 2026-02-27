為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「胡蘿蔔的故鄉」台南將軍600親子拔蘿蔔 明天還有一場

    2026/02/27 19:43 記者楊金城／台南報導
    親子拔胡蘿蔔，快樂無比。（記者楊金城攝）

    「胡蘿蔔的故鄉」台南將軍區種植的胡蘿蔔年後開始採收，將軍區農會今天（27日）起連2天舉辦將軍胡蘿蔔節「斑芝花開─蘿蔔庄田園體驗活動」，有趣的嘿喲嘿喲拔蘿蔔，連新北、桃園、高雄的親子也來報名，親子超過600人下田拔胡蘿蔔，只要150元，裝滿1大袋滿載而歸。

    將軍農會也舉辦歡迎「胡蘿蔔回家」，姓名中有「胡、蘿、蔔」任一字的民眾，每天20人免費拔蘿蔔，明天228活動還有一天。

    蘿蔔庄田園體驗活動今年改在南21線將軍國中旁的胡蘿蔔田舉辦，事前、現場報名都可以，親子徒手或拿起小鏟子下田採收胡蘿蔔，十分熱鬧。陳姓民眾說，帶孩子體驗田園樂趣，比書本有趣，還學到胡蘿蔔的知識，不虛此行。

    會場還有家政班研發胡蘿蔔黃金饅頭、吐司及鮮榨甘甜胡蘿蔔汁、農會牛蒡、蘆筍系列伴手禮特價優惠，並展示將軍國中四健會胡麻作業組、漚汪國小食農教育成果。

    親子闖關遊戲由將軍國中設關卡，有胡蘿蔔知識王限時搶答、「打擊天敵」，用皮克球為胡蘿蔔打蟲蟲跟兔子、胡蘿蔔拼貼，過關摸彩品是文創小物將將兔鑰匙圈。

    將軍胡蘿蔔約在去年9、10月栽種，因高溫少雨，初期發芽率受影響，幸好生長期氣候穩定，胡蘿蔔品質佳。但農村人口老化，老農無力耕種、人力短缺，將軍胡蘿蔔栽種面積已降到約170公頃，加工廠商契作價維持1台斤3.2、3.4元，跟去年一樣。將軍農會總幹事林彥良說，舉辦胡蘿蔔節田園體驗活動，盼行銷將軍胡蘿蔔打開更多市場，有穩定收益才能吸引新血從農。

    將軍胡蘿蔔節有趣的嘿喲嘿喲拔蘿蔔，吸引親子人潮滿滿。（記者楊金城攝）

    親子闖關遊戲熱鬧，有胡蘿蔔知識王限時搶答。（記者楊金城攝）

    台南將軍舉辦胡蘿蔔節，行銷胡蘿蔔。（記者楊金城攝）

