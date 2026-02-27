為2026台灣燈會暖身 新港綻放 in Blue 點亮百年市場

新港藍市場燈區以新港第一公有零售市場為核心，還延伸到大興路、新民路，營造夜間光環境氛圍。（民眾提供）

2026台灣燈會將於3月3日在嘉義縣政府前盛大登場，新港鄉公所為燈會暖身，2月27日至3月8日在新港第一公有零售市場，推出「新港綻放inBlue」系列活動，透過燈光藝術、市集與展演的結合，為即將整修的百年市場注入嶄新能量。

新港鄉長葉孟龍表示，配合台灣燈會，以新港第一公有零售市場為核心規劃「藍市場燈區」，在藍市場內、大興路、新民路設置3座燈光裝置，透過整體光環境的串聯，營造夜間行走其中的沉浸式體驗。

葉孟龍說，因應3月3日元宵節，以藍色為主題推出「新港綻放inBlue」系列活動，不僅是迎接台灣燈會重要的前導活動，在新港百年第一公有零售市場整修前舉辦，透過短期文化展演，測試公共空間再利用的可能性，為後續市場轉型累積經驗。

新港鄉公所表示，此次活動主題燈組3組，分別為主燈〈藍市場的微笑〉以「樹」作為核心意象，象徵市場作為社區凝聚與情感連結的重要支點；〈薪火傳承〉以藍白光影律動，呈現文化能量的延續與世代傳承；〈鏡花綻放〉透過層層花型光影折射，營造富有層次的夜間景觀，展現傳統空間在文化轉譯下的多元可能。

此外，新民路以斗笠燈組呼應農業文化意象，大興路以蝴蝶燈組象徵老街轉型與地方蛻變，透過光影串聯市場、街道與社區，建構新港夜間文化軸線。

今活動開幕，邀請新港出身的蔡振南返鄉演出，活動期間每天晚上6點至10點，每逢整點上演90秒燈光秀至晚間9點；27至3月1日、3月7日至8日，還舉辦綻藍市集、馬戲表演、吉他彈唱、DJ演出等活動。

出身新港的藝人蔡振南今返鄉演出。（民眾提供）

「新港綻放 in Blue」系列活動今起登場，透過燈光藝術、市集與展演的結合，為即將進行整修的百年市場注入嶄新能量。（民眾提供）

