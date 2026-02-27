高雄冬日遊樂園壓軸 「大港青年防衛隊」登場

「大港青年防衛隊」今天在駁二登場，青年局長林楷軒（中）與民眾同歡。（青年局提供）

高雄冬日遊樂園壓軸的「大港青年防衛隊」，今（27）日下午在駁二淺三碼頭登場，湧入大批親子人潮，結合日本昭和怪獸美學的「特攝微縮城市」，與「AR沉浸式怪獸對決」互動體驗都相當熱門。

首度亮相的「特攝微縮城市」佈展時已在社群引起討論，開展即成為全場焦點。現場精細復刻龍虎塔、衛武營、高流中心及85大樓等指標建築，最高達130公分的微縮景觀，在燈光投射下更顯震撼，青年局長林楷軒今天也到場與民眾同歡，與精緻裝扮的Cosplayer在煙霧繚繞的特攝場景中合影。

「AR沉浸式怪獸對決」將港灣景點轉化為科技實境冒險路線，自駁二淺三碼頭出發，串聯棧貳庫、哈瑪星台灣鐵道館、高流中心音浪塔、旅運中心等5大熱門地標，現場隨處可見民眾持手機專注掃描，當沉睡怪獸躍現於螢幕畫面時，驚呼聲此起彼落。參與者透過不同攻擊模式展開對決，並即時錄製專屬「打怪英雄時刻」分享社群，讓真實港景與數位特效交織成獨特的魔幻體驗。

此外，「超級青年特訓基地」同樣人氣爆棚，「電流急急棒」考驗參與者的屏氣凝神，「英雄能量拳擊機」的擊打聲伴隨圍觀民眾的加油聲，「城市積木任務」吸引眾多親子合力完成挑戰。

備受矚目的「ＯＨ！霸賞」抽獎活動也在今天舉行，首日陸續抽出智慧家電及超人力霸王周邊等多項好禮。青年局指出，活動僅剩明（28日）最後一天，凡於指定青創店家或冬日遊樂園周邊市集單筆消費滿200元，加入青年局官方LINE（@youth.kcg）完成登錄，即可取得現場與線上雙重抽獎資格。

首度亮相的「特攝微縮城市」，還原高雄城市地標，吸引民眾拍照。（青年局提供）

現場民眾可掃描「AR沉浸式怪獸對決」QR code，即可與怪獸展開虛實對決。（青年局提供）

