為何只聽過「女幫男口到醒」? 一票苦主曝經驗 專家揭1關鍵原因

不少人認為性愛過程中，適當情趣有助昇華伴侶關係。示意圖。（圖取自Pexels）

不少人認為性愛過程中，適當的情趣有助昇華伴侶關係。不過有網友提出疑問，為何只有聽過「女生幫男生口到醒」，沒有聽過角色對調過來，意外掀起熱議，不少苦主分享經驗。該串文還釣出知名性學YouTuber「1G老濕」科普「為何男生喜歡被口？」獲得熱烈迴響。

前陣子有位女網友在Threads上發問「都只有聽到女生幫男生口到醒，都沒有聽過男生幫女生口到醒？男生能不能不要那麼自私啊」。該串文近日突然被演算法推到河道上，受到網友熱議，一票苦主跳出來「喊冤」，「不是不願意，是女生的起床氣非常恐怖，那大腿延伸到小腿的力氣，堪稱站在馬後面一樣危險」、「因為女生通常不喜歡被口+會起床氣」、「男幫女口到醒，基本上應該都是悲劇收場喔……會被罵爆」、「女生會生氣，會覺得不尊重、被侵犯」。

此外，該串文也釣出「1G老濕」在底下科普性學知識，「男生喜歡被口愛，不是單純『爽』而已。龜頭和繫帶佈滿『生殖端球感覺受器』，是全身神經末梢密度最高的部位。口腔的溫度、濕潤、壓力同時觸發這些受器，訊號沿陰莖背神經上傳至中樞神經系統，多巴胺、催產素、內源性類鴉片物質瞬間同步釋放，這種神經化學組合，手根本複製不了。」

「更有趣的是研究發現，男性對關係的滿意度跟接受口愛的頻率直接正相關。換句話說，這不只是生理爽感，更是透過依附心理機制產生『我被重視』的確認訊號。所以喜歡被口愛，是神經科學加上依附心理學的必然結果。」

