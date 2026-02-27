為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄義享天地下午突停電 商場暗黑一片嚇壞購物民眾

    2026/02/27 18:20 記者許麗娟／高雄報導
    高雄義享天地購物中心，下午近4點因台電高壓幹線電纜頭不良造成停電，賣場一片漆黑嚇壞購物民眾。（記者許麗娟攝）

    高雄義享天地購物中心，下午近4點因台電高壓幹線電纜頭不良造成停電，賣場一片漆黑嚇壞購物民眾。（記者許麗娟攝）

    高雄義享天地購物中心今（27）日下午4點左右無預警停電，整棟商場陷入一片漆黑，嚇到不少正在逛街購物的民眾，甚至傳出有搭電梯的民眾受困，所幸停電後約2分鐘台電即復電，約30分鐘內全面復電，受困民眾也平安脫困。

    台電高雄區處致歉並說明，今日下午3點58分，因高區處高壓幹線電纜頭不良造成事故停電，導致包含義享天地的左營區明華一路、明誠二路、辛亥路等一帶共計1335戶受影響，經隔離故障區間並轉供復電，已於2分鐘內全線完成復電（台電外線），目前已派員了解用戶內線供電恢復情形，並協助用戶復電。

    義享天地表示，停電主因為台電稍早執行高壓電作業異常所致，館方於第一時間即啟動緊急應變機制，加派服務人力進行全館動線引導。事發後已派員逐樓層確認公共空間、電梯、樓梯間及專櫃區域狀況，積極協助受困人員，針對行動不便者及親子顧客，也特別安排優先離場與安置。

    高雄市消防局指出，下午4點21分獲報義享天地電梯受困案，共出動5車12人前往，計有11位民眾受困於電梯，協助脫困後，均無須就醫。

    義享天地進一步說明，台電送電異常發生後2分鐘內，商場即迅速切換至內部發電機進行緊急供電，後續經台電緊急調撥其他電路，約於停電30分鐘後全館順利恢復正常供電，也協助受困於電梯等設施內的民眾脫困，轉往休息室妥善安置。

    義享天地購物中心下午4點多無預警停電，有11人受困電梯，消防人員前往協助脫困，均無大礙。（民眾提供）

    義享天地購物中心下午4點多無預警停電，有11人受困電梯，消防人員前往協助脫困，均無大礙。（民眾提供）

