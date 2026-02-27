啪！沒了！她離職拿到100萬「3個月全花光」 網全搖頭......

女網友發文分享自己短短幾個月就花掉100萬，引發討論。示意圖。（資料照）

近日一名女網友在網上發文分享自己離職後拿到100萬，原本以為可以存很久，沒想到短短幾個月就把錢都花光了，文章曝光後掀起熱議。

一名女網友昨天（26日）在Dcard上發文 透露，去年7月因為離開上一份工作，拿到人生的第一桶金，「在自己還沒那麽多存款的情況下，覺得100萬好多喔，感覺可以用很久，有好多東西想買，有好多地方想去……」原PO接著無奈表示：「但我太小看自己花錢的速度，那100萬在10月底的時候就沒了。有好多的早知道，都換不回來的100萬，理財真的好重要……」

請繼續往下閱讀...

該文章隨即引起網友熱烈討論，「還不知道花去哪好可怕，下一個一百萬瑟瑟發抖」、「只能說你不理財，財不理你，當一次經驗吧」、「至少你還得到快樂」、「3、4個月花100那是真的蠻兇的」、「我待業近8個月也花不到20萬，這包含出國、過年發紅包、打麻將、繳保險、吃喝玩樂等等，覺得你好誇張」、「轉個念想，至少有花到這一百萬，有的人錢被騙走，不然就是存很多錢沒享受到就走掉了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法