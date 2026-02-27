為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    啪！沒了！她離職拿到100萬「3個月全花光」 網全搖頭......

    2026/02/27 20:16 即時新聞／綜合報導
    女網友發文分享自己短短幾個月就花掉100萬，引發討論。示意圖。（資料照）

    女網友發文分享自己短短幾個月就花掉100萬，引發討論。示意圖。（資料照）

    近日一名女網友在網上發文分享自己離職後拿到100萬，原本以為可以存很久，沒想到短短幾個月就把錢都花光了，文章曝光後掀起熱議。

    一名女網友昨天（26日）在Dcard上發文 透露，去年7月因為離開上一份工作，拿到人生的第一桶金，「在自己還沒那麽多存款的情況下，覺得100萬好多喔，感覺可以用很久，有好多東西想買，有好多地方想去……」原PO接著無奈表示：「但我太小看自己花錢的速度，那100萬在10月底的時候就沒了。有好多的早知道，都換不回來的100萬，理財真的好重要……」

    該文章隨即引起網友熱烈討論，「還不知道花去哪好可怕，下一個一百萬瑟瑟發抖」、「只能說你不理財，財不理你，當一次經驗吧」、「至少你還得到快樂」、「3、4個月花100那是真的蠻兇的」、「我待業近8個月也花不到20萬，這包含出國、過年發紅包、打麻將、繳保險、吃喝玩樂等等，覺得你好誇張」、「轉個念想，至少有花到這一百萬，有的人錢被騙走，不然就是存很多錢沒享受到就走掉了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播