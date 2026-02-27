為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗火旁龍踩街嘉年華「洋將」也來了 國際學生舞龍初體驗

    2026/02/27 19:02 記者張勳騰／苗栗報導
    扶輪社國際學生參與火旁龍踩街嘉年華踩街活動，體驗苗栗在地文化魅力。（記者張勳騰攝）

    扶輪社國際學生參與火旁龍踩街嘉年華踩街活動，體驗苗栗在地文化魅力。（記者張勳騰攝）

    228連假開始，苗栗市最受矚目的節慶活動「火旁龍踩街嘉年華」今（27）日下午登場，40組表演團隊浩浩蕩蕩出發，沿途鑼鼓喧天、龍騰獅躍，一路踩街至苗栗市經國路河濱公園輪番演出，注入節慶能量；一群扶輪社國際學生，也組龍隊參與表演及踩街初體驗，體驗苗栗特有的火旁龍文化魅力。

    苗栗市公所指出，今年火旁龍系列活動以「苗栗火旁起來」為主題，結合傳統民俗、現代藝文表演與親子互動，邀請全國民眾走進苗栗，一同感受熱鬧節慶氛圍。

    火旁龍踩街嘉年華今天下午4點在苗栗市全民運動館前熱鬧登場，40支表演團隊浩浩蕩蕩啟程，沿途鑼鼓喧天、龍騰獅躍，一路踩街至苗栗市經國路河濱公園，在地社區龍隊及社區團體積極參與。

    一群來台的扶輪社國際學生也組龍隊參與踩街，男女學生輪番上場表演，女學生上場時驚叫連連，體驗苗栗特有的舞龍文化。踩街隊伍宛如一條流動的藝術長龍，不少民眾也隨隊伍走在街頭，感受火旁龍文化的熱情與魅力，共同為城市注入滿滿的節慶能量。

    主場地河濱公園舞台將安排一系列的表演活動，邀請到氣勢磅礡的南庄翔飛獅鼓陣、享譽國內外的九天民俗技藝團、節奏震撼的花響鼓樂團、展現高難度技藝的國立體育大學舞龍隊，以及融合音樂與肢體律動的身聲擊樂團輪番上陣，給觀眾帶來不同的視覺饗宴。

    重頭戲是明（28）日晚上在經國路河濱公園舉辦的「火旁龍之夜」，民眾可近距離體驗震撼的霹靂火旁龍以及親子泡泡火旁龍，感受傳統舞龍魅力。舞台表演由阿貴師弄獅、新樂舞舞團、重擊現實打擊樂團輪番登場，最終由宋坤傳藝焰火龍壓軸演出，多尾祥龍同步火旁龍，火光與龍影交織，氣勢磅礡，震撼全場。

    粉色系的龍吸引觀眾目光。（記者張勳騰攝）

    粉色系的龍吸引觀眾目光。（記者張勳騰攝）

    電音三太子演出博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

    電音三太子演出博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

    扶輪社國際學生參與火旁龍踩街嘉年華表演。（記者張勳騰攝）

    扶輪社國際學生參與火旁龍踩街嘉年華表演。（記者張勳騰攝）

    苗栗市火旁龍踩街嘉年華，各社區組龍隊參與踩街。（記者張勳騰攝）

    苗栗市火旁龍踩街嘉年華，各社區組龍隊參與踩街。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播