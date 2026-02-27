苗栗火旁龍踩街嘉年華「洋將」也來了 國際學生舞龍初體驗

扶輪社國際學生參與火旁龍踩街嘉年華踩街活動，體驗苗栗在地文化魅力。（記者張勳騰攝）

228連假開始，苗栗市最受矚目的節慶活動「火旁龍踩街嘉年華」今（27）日下午登場，40組表演團隊浩浩蕩蕩出發，沿途鑼鼓喧天、龍騰獅躍，一路踩街至苗栗市經國路河濱公園輪番演出，注入節慶能量；一群扶輪社國際學生，也組龍隊參與表演及踩街初體驗，體驗苗栗特有的火旁龍文化魅力。

苗栗市公所指出，今年火旁龍系列活動以「苗栗火旁起來」為主題，結合傳統民俗、現代藝文表演與親子互動，邀請全國民眾走進苗栗，一同感受熱鬧節慶氛圍。

火旁龍踩街嘉年華今天下午4點在苗栗市全民運動館前熱鬧登場，40支表演團隊浩浩蕩蕩啟程，沿途鑼鼓喧天、龍騰獅躍，一路踩街至苗栗市經國路河濱公園，在地社區龍隊及社區團體積極參與。

一群來台的扶輪社國際學生也組龍隊參與踩街，男女學生輪番上場表演，女學生上場時驚叫連連，體驗苗栗特有的舞龍文化。踩街隊伍宛如一條流動的藝術長龍，不少民眾也隨隊伍走在街頭，感受火旁龍文化的熱情與魅力，共同為城市注入滿滿的節慶能量。

主場地河濱公園舞台將安排一系列的表演活動，邀請到氣勢磅礡的南庄翔飛獅鼓陣、享譽國內外的九天民俗技藝團、節奏震撼的花響鼓樂團、展現高難度技藝的國立體育大學舞龍隊，以及融合音樂與肢體律動的身聲擊樂團輪番上陣，給觀眾帶來不同的視覺饗宴。

重頭戲是明（28）日晚上在經國路河濱公園舉辦的「火旁龍之夜」，民眾可近距離體驗震撼的霹靂火旁龍以及親子泡泡火旁龍，感受傳統舞龍魅力。舞台表演由阿貴師弄獅、新樂舞舞團、重擊現實打擊樂團輪番登場，最終由宋坤傳藝焰火龍壓軸演出，多尾祥龍同步火旁龍，火光與龍影交織，氣勢磅礡，震撼全場。

粉色系的龍吸引觀眾目光。（記者張勳騰攝）

電音三太子演出博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

扶輪社國際學生參與火旁龍踩街嘉年華表演。（記者張勳騰攝）

苗栗市火旁龍踩街嘉年華，各社區組龍隊參與踩街。（記者張勳騰攝）

