屏東慈鳳宮2萬2000斤平安龜亮相 明開光廟方歡迎認捐

慈鳳宮的平安壽龜已製作完成。（記者葉永騫攝）

屏東慈鳳宮為慶祝元宵節，今天以白米堆疊製成一隻22000台斤的平安米壽龜，由2200名的信徒結緣認捐，每人360元，將於明天舉行開光啟靈儀式，並提供信徒摸壽龜、接福蛋活動，3月1日到3日，每天有3個時段有壽龜下蛋，供民眾帶回家，希望信眾都能來摸摸壽龜，祈求平安、萬事如意。

慈鳳宮表示，平安米壽龜，用每包5台斤的白米一包一包堆疊，製作成1隻長20尺、寬18尺、重達22000台斤的平安米壽龜，在慈鳳宮大門口陳列，明天將舉行開光啟靈儀式，讓信徒都能來廟裡祈福，摸一摸平安米壽龜，摸龜頭、全民起大樓；摸龜嘴、大富貴；摸龜身、仕途年年高升；摸龜腳、金銀財寶滿厝腳；摸龜尾、人人存傢伙；摸龜殼、事業頭路穩達達，在元宵節後，這些白米一半給捐款信徒帶回家吃平安，一半則捐贈給弱勢家庭做公益。

慈鳳宮指出，認捐平安龜的信徒不僅平安，又可以做公益、作好事，每人認養金額為360元，即日起到2200人截止，元宵節過後，3月5日起認捐人可以拿回5斤的平安米一包，另一包5斤平安米則由廟方轉贈給需要單位，而從明天開始信徒可以來摸龜求平安，而下壽龜蛋的時間為每天上午9~11點半；下午3點到6點，晚上7點到9點。

廟方人員正在布置平安壽龜。（記者葉永騫攝）

由2200人認捐平安壽龜。（記者葉永騫攝）

