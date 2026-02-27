嘉縣228紀念追思音樂會 翁章梁：自由不是天上掉下來

嘉義縣政府今舉行228事件紀念追思活動，眾人一同敲響「和平響鐘」。（記者王善嬿攝）

嘉義縣政府今天在縣治特區戀人公園舉行228事件紀念追思音樂會，透過音樂、詩歌，撫慰受難者家屬。縣長翁章梁表示，228事件消滅了台灣先一代菁英，79年後的現在，因一代代的菁英努力突破，讓台灣人能呼吸自由空氣，台灣在AI發展時代成為重要角色，呼籲台灣人要了解228歷史，自由不是天上掉下來的。

翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、台灣基督長老教會嘉義中會、受難者家屬代表曾耿玉、邱建源、湯進賢等人今出席音樂會，由六嘉國中口琴隊、Punch Band、長老教會嘉義中會松年部聖歌團等輪番表演，接著敲響「和平響鐘」、獻花追思。

翁章梁表示，很多人放228連假卻不知道228事件的意義，且228事件發生後，後來還發生白色恐怖，先一代菁英、知識分子有些在228事件犧牲，有些則在白色恐怖被抓去關甚至遭槍殺，整個台灣充滿肅殺氛圍。

翁章梁說，台灣人有很好的精神，即使生活艱困，只要孩子能讀書都全力支持栽培，也因此距228事件79年來，一代代菁英輩出，也不斷突破，讓台灣人能呼吸自由的空氣，且台灣在AI時代扮演重要角色，呼籲歷史可以原諒但不能被遺忘，知道以前的人怎麼活過來，才知道自己要扮演的角色，珍惜台灣這片土地。

受難者家屬代表、全國第一座228紀念碑設計師詹三原遺孀曾耿玉今出席音樂會，詹家世交、牧師黃智鴻表示，台灣無論與荷蘭、西班牙、滿清帝國、國民黨政權結合都會遭遇大屠殺，台灣要做為獨立國家，才不會再發生屠殺。

79歲前嘉義縣議員湯進賢的父親湯守仁，1950年代白色恐怖時期，被以曾參與228事件、涉匪諜案等罪，未審先判處死刑。湯進賢表示，此案發生後大家怕被抓，在部落沒人敢提，政府早期也受此案影響，刻意排擠讓阿里山鄉發展較慢，近年隨228事件、白色恐怖時期的歷史與文獻公布，讓他的父親等原住民受難者冤屈獲平反。

受難者家屬代表曾耿玉（左四）、湯進賢（右三）等人，今出席追思音樂會。（記者王善嬿攝）

