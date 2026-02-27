台南官田首辦伽藍賜福健走 蘊含五庄王、藏草王民俗信仰

台南官田區「伽藍賜福健走活動」，含有伽藍尊王俗稱「五庄王」的民俗。（官田公所提供）

台南官田區公所和渡頭北極殿首度共同主辦「伽藍賜福健走活動」，今天（27日）在官田區體育公園熱鬧舉行，吸引千人參加。這場新春健走展現官田區社區凝聚力與健康活力，除了推廣全民運動，也讓官田奉祀俗稱「五庄王」、「藏草王」的伽藍尊王民俗廣為人知。

健走活動以「健走祈福、平安賜福」為主軸，規劃全程約7公里的健走路線，在市長夫人劉育菁、官田區長洪聰發、立委陳亭妃等人鳴槍後出發，沿途結合官田大隆田生態文化園區、葫蘆埤在地景觀與人文特色，讓參與民眾在運動健走的同時，也能感受地方文化之美，兼顧健康與休閒。

活動安排渡拔國小舞獅表演及伽藍祈福儀式，並邀請官田老人養護中心樂齡秀、幼兒律動舞蹈、渡頭社區排舞、隆田社區二胡演奏、二鎮社區恰恰舞蹈、愛菱兒少關懷協會電子琴演奏，深化社區交流，有滿滿的活力，另有摸彩活動，炒熱熱鬧氣氛。

官田區長洪聰發表示，健走結合在地的「伽藍尊王」信仰文化，讓民眾在流汗運動的同時，也能感受到土地的溫度與宗教的加持。

原來官田區有「五庄王」的信仰傳奇，明末清初有胡姓五兄弟先民渡海來台遇險，幸有隨身攜帶伽藍尊王的香火庇佑，後來五兄弟分別在角秀、烏山頭、渡子頭、洲子、新中等庄頭落籍，並為伽藍尊王雕刻神尊，此後由五庄按年在農曆正月20日輪流換庄奉祀，因此伽藍尊王又稱五庄王、老王公，又因早年遶境，各庄頭會準備豐富食物，且因天冷，遶境人員或信眾會將稻草塞入衣服中取暖，信眾戲稱說「來去吃肉藏草」，因此伽藍尊王又被暱稱為「藏草王」。

