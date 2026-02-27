學測成績公布後搶學生 東吳大學首辦博覽會幫分析落點

東吳大學打破傳統，首度舉辦博覽會，法學院展示模擬法庭。（東吳大學提供）

大學學測成績2月25日公佈，12萬名考生與家長將進入關鍵的志願選填期，各大學拼全力爭取學生。東吳大學打破傳統，首度於校內自主籌辦「2026 開箱東吳博覽會」，整合全校6個學院、23個學系，為考生規劃落點分析、學系講座、升學講座、學長姐經驗分享及熱鬧的美食市集，讓準新鮮人搶先體驗未來大學生活。

東吳大學動員全校教學資源，全方位展現辦學優勢，法學院現場展示模擬法庭的實戰能量，分享法律專業如何敏捷接軌社會變動；商學院則強調跨域合作與解決問題的實戰力，突顯與產業高度對接的就業競爭力；外國語文學院憑藉英、日、德等深厚語系基礎，引領學子開拓具專業深度的國際移動力；人文社會學院則將人文關懷結合當前熱門的AI領域進行思辨，培養具備深度洞察的邏輯思維；理學院透過應用科學展示，實踐科學實證於日常生活的價值；而巨量資料管理學院則引領學子掌握數據分析與智慧管理，在AI浪潮中精準解鎖未來密碼。

東吳大學表示，博覽會設置「系所諮詢區」與「落點分析區」，由各學系專業教授及資深學生團隊組成應援團，提供一對一的諮詢服務，內容涵蓋各系所特色、職涯發展方向以及考生最關心的面試技巧與備審資料建議，現場還有專業師資坐鎮，針對考生剛出爐的學測成績與志願規劃，提供建議與引導，協助學子在複雜的升學路徑中精準導航。

除了學習諮詢，現場設有熱鬧的「社團展演」與「美食市集」，讓參與的高中生及家長能在輕鬆愉快的氛圍中，感受學長姐的熱情與活力，體驗進入大學之後的日常。東吳大學表示，首度舉辦的自主博覽會，要透過真實的互動與校園日常的呈現，讓每位學子在決定未來4年歸屬前，能有最透明具溫度的暖心協助。

東吳大學首辦博覽會。（東吳大學提供）

