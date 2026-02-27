春雨來了！明起連7天雨神駐足 偶有雨停空檔

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

明天起整週春雨不斷！中央氣象署預報，明天受到華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有短暫陣雨，且未來一週陸續有幾波東北季風和鋒面報到，幾乎天天都在下雨。

氣象署預報員蔡伊其表示，從目前預報情況看來，未來一週就是典型的春雨降雨型態，雖然每天都在下雨，但也不會一整天都在下雨不間斷，中間偶有雨停的空檔，降雨量也不會非常大。

蔡伊其表示，這波東北季風到下週日（3月1日）才減弱，但當天仍有華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨；下週一（3月2日）還有鋒面影響，北部及東北部地區也有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。

「下週二（3月3日）起又有另一波鋒面和東北季風增強，西半部會有局部雷雨」，蔡伊其表示，下週二這天，鋒面和東北季風同時報到，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢、其它地區也有局部短暫陣雨。

蔡伊其表示，下週三到下週五（3月4日到6日）這三天，都同樣受到東北季風影響，週三、週四兩天還有華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨。

蔡伊其指出，要到下週五（3月6日）降雨狀況才會稍微緩和一點，屆時北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區轉為多雲的天氣。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來兩週天氣變化快速。第一週（2月28日~3月6日）期初受華南雲雨區及東北季風影響期間，北部及東半部天氣較涼，各地有局部短暫雨。

之後第一週期中到第二週（3月7日~3月13日）仍有受到鋒面及東北季風影響的機會，影響期間各地氣溫轉涼且降雨機率增加。但氣象署提醒，春天天氣變化較快，模式掌握能力較低，請隨時留意氣象署最新的預報資訊。

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來一週天氣注意事項。（氣象署提供）

氣象署公布未來「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

