為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園106公車3/9停駛引民憂 調整5014路線替代

    2026/02/27 17:27 記者謝武雄／桃園報導
    5014公車調整後的路線圖。（交通局提供）

    5014公車調整後的路線圖。（交通局提供）

    桃園後站往返桃園市區至蘆竹南崁「106公車」將於3月9日停駛，民眾擔心影響就醫、採買及通勤，對此，交通局長張新福表示，已調整5014路線公車銜接替代，106公車停駛後，5014公車主線於桃園後站行駛路段、停靠站位與原106路線相同，確保市民就醫、採買與通勤需求均能獲得妥善銜接。

    交通局表示，「5014桃園－捷運山鼻站」路線已進行調整，起站由「今日飯店」延伸調整為「桃客總站」作為端點站，且5014主線於桃園後站之行駛路段與停靠站位與原106路線相同，並持續停靠聖保祿醫院、南門市場、統領百貨等重要站點，維持桃園後站、桃園火車站商圈及蘆竹地區之交通串聯功能。

    交通局說明，目前桃園後站往返桃園前站至蘆竹南崁方向有106、GR、201及302等4條公車路線提供服務，平日合計約120班次，假日約90班次；平日尖峰時段約10至20分鐘即有一班車，整體運能仍維持相當規模。其中5014主線平日往返合計10班次、假日往返合計8班次，確保原106路線服務區段之延續性。

    相關公車路線與班次等乘車資訊可先至桃園市公車動態資訊系統網站瀏覽或下載「桃園公車」APP查詢與追蹤動態，以節省候車時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播