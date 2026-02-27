為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中智慧停車最「高」點 海拔2千公尺梨山56車格開通

    2026/02/27 17:33 記者蘇孟娟／台中報導
    台中高海拔的梨山及環山地區也有智慧停車系統。（市府提供）

    台中高海拔的梨山及環山地區也有智慧停車系統。（市府提供）

    梨山地區為台中市知名的觀光景點，吸引大量民眾上山旅遊，為讓民眾便利停車，台中市交通局「區區智慧停車計畫」，前進平均海拔2000公尺的梨山地區，在梨山及環山地區路邊建置56格智慧化車格，成台中最高點的智慧停車系統，便利民眾找尋停車位，全面提升遊客停車便利性。

    交通局指出，梨山吸引大量民眾上山旅遊，市府除持續鼓勵民眾多搭乘節能減碳的公共運輸工具，考量仍有自行開車前往民眾的停車需求，在梨山地區開放3座路外停車場，包含梨山遊客中心提供6格車位、梨山文物陳列館旁9格車位以及梨山櫻緣丘38格車位，方便遊客參觀梨山觀景台、梨山賓館生態環保步道、千櫻園、福壽山農場等梨山周邊熱門景點。

    交通局長葉昭甫指出，目前台中市已建置超過1萬格路邊智慧化車位，今年地磁系統更擴大到梨山及環山地區，建置56格智慧化路邊車格，將智慧化停車系統正式進入梨山地區，民眾可透過「台中交通網APP」24小時查詢停車格位即時資訊，快速導航至目標車格，減少找尋車位時間，並可預先規劃行車路線、避開壅塞路段。

    交通局指出，對於連假、櫻花季、楓葉季、暑假等旅遊旺季，智慧停車能有效紓解梨山及環山地區找尋車位不易的狀況，讓民眾出遊更輕鬆。

    熱門推播