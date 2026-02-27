為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    濱海森林冬日禮讚 鳳頭蒼鷹現身苑裡防風林

    2026/02/27 17:26 記者蔡政珉／苗栗報導
    鳳頭蒼鷹現身苑裡防風林。（陳世佳提供）

    鳳頭蒼鷹現身苑裡防風林。（陳世佳提供）

    苗栗縣苑裡海線一家親環保協會與巡守隊成員整理相機資料，發現過年前竟有二級保育類猛禽鳳頭蒼鷹造訪附近保安林，在濱海的苑裡海岸算是罕見，協會成員笑說，這應該是農曆新年的冬日禮讚。

    抗議風車距離民宅過近，因應而生的「苑裡反瘋車自救會」，原有成員投入社區營造活動，成立苑裡海線一家親環保協會，並結合社區力量，如巡守隊並加入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」。

    「每一次檢查相機影像，都像在拆大自然的禮物」協會成員陳世佳感性地說，這份禮物不僅有近年來討論度較高的石虎，通常在苑裡內區、丘陵地才會威風凜凜現身的鳳頭蒼鷹也入鏡覓食，更讓人感動，協會與巡守隊、社區居民的付出確實保護了生態。

    對陳世佳等人而言，由苑裡鎮苑港里延伸至海岸里的海岸線，曾是居民挺身守護家鄉的戰線，如今是奮力守護的生態樂土，陳世佳說，幾年前見到稀有的候鳥寶興歌鶇停留，可惜未能捕捉到嬌影，希望能在等候嬌客到訪。

    海線一家親環保協會指出，鳳頭蒼鷹是台灣列為二級保育類的猛禽物種，主要棲息於低、中海拔森林，也能適應天然林、人工林、果園，以及公園、校園等綠意豐富的環境，在海岸林中也能見到牠的蹤跡，是台灣常見的留鳥之一。

    鳳頭蒼鷹現身苑裡防風林。（陳世佳提供）

    鳳頭蒼鷹現身苑裡防風林。（陳世佳提供）

