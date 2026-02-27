為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    老車維修待料沒上路 竹市稅務局教一招省荷包

    2026/02/27 17:19 記者洪美秀／新竹報導
    若車輛長期無法行駛，使用牌照稅仍需照常繳納，新竹市稅務局提醒，車主可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納。（新竹市府提供）

    若車輛長期無法行駛，使用牌照稅仍需照常繳納，新竹市稅務局提醒，車主可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納。（新竹市府提供）

    經典老車有不少車迷喜愛，但隨車齡增加，維修保養常遇到零件停產或短缺，部分零件甚至需從國外長途運送才能修復，若車輛長期無法行駛，使用牌照稅仍需照常繳納。新竹市稅務局提醒，車主若因零件待料而長期無法使用愛車，可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納，可減輕繳稅負擔。

    稅務局表示，依《使用牌照稅法》第13條規定，車輛長期不使用時，車主可檢具2面號牌、行車執照及身分證，向監理機關申請停駛。使用牌照稅將計徵至停駛前1日，日後恢復使用時，再按全年稅額扣除停駛期間計算；如當年度稅款已繳納，稅務局也會主動退還溢繳部分。使用牌照稅每年4月開徵，課稅期間是1月到12月，按日計徵，車輛如因出國、故障維修等因素長期間無法使用，可辦理停駛，以節省稅負。但車輛停駛期限最長1年，恢復使用時應向監理機關辦理復駛登記；若超過1年未復駛，原車牌將被註銷，屆時須重新領牌，請車主留意。

    稅務局舉例，陳先生持有1輛2997CC的老爺車，每年繳納1萬5210元牌照稅，114年4月間因車輛大修需由國外訂購零件，修復期至少半年。陳先生5月1日辦理停駛且至年底未復駛，其牌照稅僅需計算至4月30日（共120天），稅額為5000元。由於陳先生已繳清全年稅款，扣除實際使用期間的稅額後，稅務局主動退還溢繳的1萬0210元，減輕修車期間的經濟負擔。

    稅務局提醒，停駛車輛不得上路行駛，也不能停放於公路旁或停車格等處，若被查獲，須補繳稅款，還可能面臨應納稅額2倍以下罰鍰。可電洽03-5225161分機311至317。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播