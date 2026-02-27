老車維修待料沒上路 竹市稅務局教一招省荷包

若車輛長期無法行駛，使用牌照稅仍需照常繳納，新竹市稅務局提醒，車主可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納。（新竹市府提供）

經典老車有不少車迷喜愛，但隨車齡增加，維修保養常遇到零件停產或短缺，部分零件甚至需從國外長途運送才能修復，若車輛長期無法行駛，使用牌照稅仍需照常繳納。新竹市稅務局提醒，車主若因零件待料而長期無法使用愛車，可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納，可減輕繳稅負擔。

稅務局表示，依《使用牌照稅法》第13條規定，車輛長期不使用時，車主可檢具2面號牌、行車執照及身分證，向監理機關申請停駛。使用牌照稅將計徵至停駛前1日，日後恢復使用時，再按全年稅額扣除停駛期間計算；如當年度稅款已繳納，稅務局也會主動退還溢繳部分。使用牌照稅每年4月開徵，課稅期間是1月到12月，按日計徵，車輛如因出國、故障維修等因素長期間無法使用，可辦理停駛，以節省稅負。但車輛停駛期限最長1年，恢復使用時應向監理機關辦理復駛登記；若超過1年未復駛，原車牌將被註銷，屆時須重新領牌，請車主留意。

稅務局舉例，陳先生持有1輛2997CC的老爺車，每年繳納1萬5210元牌照稅，114年4月間因車輛大修需由國外訂購零件，修復期至少半年。陳先生5月1日辦理停駛且至年底未復駛，其牌照稅僅需計算至4月30日（共120天），稅額為5000元。由於陳先生已繳清全年稅款，扣除實際使用期間的稅額後，稅務局主動退還溢繳的1萬0210元，減輕修車期間的經濟負擔。

稅務局提醒，停駛車輛不得上路行駛，也不能停放於公路旁或停車格等處，若被查獲，須補繳稅款，還可能面臨應納稅額2倍以下罰鍰。可電洽03-5225161分機311至317。

