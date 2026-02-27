屏東婦女節系列活動 邀彭佳慧、苗可麗、張曉風等傑出女性到場

女力之夜音晚會彭佳慧等人參加表演。（屏東縣政府提供）

迎接國際婦女節，屏東縣政府從3月6至22日推出一系列婦女節活動，邀請金曲歌手彭佳慧、演員苗可麗、作家張曉風、鋼琴女神江老師等人，進行表演、講座等活動，展現女生在家庭和職場的多樣性，歡迎民眾報名參加。

縣府社會處表示，「女力之夜」在3月6日晚在勝利星村登場，以音樂唱出女人的歌、說女人的故事，由金曲歌手彭佳慧領銜演出，並由在地SURE人聲樂團、屏東聯合管樂團與曹忠美帶來跨界合作舞台，透過多元音樂風格交織，展現女性溫柔而堅定的力量。

請繼續往下閱讀...

接著「女人物語」系列共規劃4場名人講座，在屏東縣立圖書館總館舉行，8日《行跨綜藝、戲劇與電影－苗可麗的細胞之路》由苗可麗主講；15日《鏡頭前的演繹，筆尖下的獨白－連俞涵以文字逐巢》由連俞涵主講；21日《筆觸下的豪情與細膩－張曉風的文學書寫之路》由張曉風主講；22日《解鎖古典名曲的靈魂－鋼琴女神江老師》由「我是江老師」主講。

此外，「女路啟航」走讀導覽共辦理7場次，由專業女路導覽員帶領民眾實地走讀，聆聽女性生命故事，主題一「將軍背後的她－將軍的夫人們」於7日、14日及21日辦理；主題二「她方之路－女性創業家們」於8日、15日及22日舉行；主題三「創作下的她－永勝巷×將軍村紀錄片×眷村飲食體驗」則於14日登場。

女路啟航系列走讀。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法